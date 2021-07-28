Giriş Tarihi: 28.07.2021 08:00Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 08:01
48'lik Seray Sever cüretkar bikinisi ile takipçilerini ikiye böldü! Seray Sever 10 yaş küçük eşi ile tekne sefasında!
Son dönemde Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Seray Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor. Seray Sever'in şu sıralar üç sene önce evlendiği eşi Eray Sünbül ile romantik bir tatilde. Geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne sefasını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Seray Sever'in paylaşımı sonrası yakışıklı eşi ilgi odağı olmuştu. Son olarak bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Seray Sever düzgün fiziği ile de beğeni topladı. Bazı takipçilerinin fazla cüretkar bulduğu Seray Sever'in bikinili pozu kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. 48 yaşındaki Seray Sever ise bikinili halleri ile genç kızlara taş çıkardı...