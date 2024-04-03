Giriş Tarihi: 03.04.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
15:07
49 yaşındaki billur sesli şarkıcı Güllü 70 kilo verdi incecik oldu! Görenler “Güllü bunu nasıl başardın?” diye sordu!
Güllü uzun bir aranın ardından "Unutamazsın Beni" isimli şarkıyı hayranlarının beğenisine sunmuştu. Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse mümkün değil. Şarkıcı Güllü'yü görenler gözlerine inanamıyor. Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan Güllü değişimi ile hayranlarını çok şaşırttı. Şimdilerde 49 yaşında olan şarkıcı Güllü geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti... İşte Güllü'nün son hali...