Giriş Tarihi: 21.04.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 06:58

49 yaşındaki şarkıcı Güllü iğne ipliğe döndü! Güllü yeni klibi için 20 kilo verdi!

Şarkıcı Güllü'yü görenler adeta şoke oldu. Güllü uzun bir aranın ardından 'Bendeki Sen' isimli yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkmıştı.Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan Güllü değişimi ile hayranlarını çok şaşırttı. Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse mümkün değil. Güllü, 'Bendeki Sen' isimli yeni şarkısının klibini 20 kişilik bir ekiple İzmir'de bir günde çekmişti. Güllü, uzun süredir üzerinde çalıştığı şarkısının klip çekimlerinde bir ilke imza atarak oğlu Yağız ile kamera karşısına geçmişti. Öte yandan Güllü, yönetmenliğini İranlı yönetmen Behnam Saeidi'nin üstlendiği klip için 20 kilo verdi. Şimdilerde 49 yaşında olan şarkıcı Güllü geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti... İşte Güllü'nün son hali...