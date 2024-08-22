Giriş Tarihi: 22.08.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
12:30
50 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu leopar desenli elbisesiyle göz kamaştırdı! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!
Yeşim Ceren Bozoğlu, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. 50 yaşındaki güzel oyuncu leopar desenli elbisesiyle adeta büyüledi. Ünlü oyuncunun takipçileri formunu nasıl koruduğunu merak etti. 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında. Bozoğlu'nun paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. Yeşim Ceren Bozoğlu, artık eski halinde çok farklı ve son hali çok beğeniliyor. Kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler "Nasıl bu kadar değiştiniz?" diyor.