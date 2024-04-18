50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Türker İnanoğlu’nun ölümü ile sarsılan Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni paylaşım! Onları unutmadı tek tek teşekkür etti...

Giriş Tarihi: 18.04.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
11:40
Türk sinema sektörünün 'Bay Sinema' lakaplı duayen isim Türker İnanoğlu 2 nisan günü yapılan tüm müdahalelere rağmen 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sahibi olduğu TİM Show Center'deki veda töreninin ardından defnedilen Türker İnanoğlu'nun ardından 50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu gözyaşlarına boğulmuştu. Acılı eş Gülşen Bubikoğlu'ndan günler sonra yeni paylaşım geldi. Gülşen Bubikoğlu, kaybettiği eşi Türker İnanoğlu'nun tedavi sürecinde emeği geçen tüm doktor ve sağlık ekibine isim isim teşekkür etti. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımı...