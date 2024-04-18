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Haberler Galeri 50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Türker İnanoğlu'nun ölümü ile sarsılan Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni paylaşım! Onları unutmadı tek tek teşekkür etti...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 11:40

50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Türker İnanoğlu'nun ölümü ile sarsılan Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni paylaşım! Onları unutmadı tek tek teşekkür etti...

Türk sinema sektörünün 'Bay Sinema' lakaplı duayen isim Türker İnanoğlu 2 nisan günü yapılan tüm müdahalelere rağmen 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sahibi olduğu TİM Show Center'deki veda töreninin ardından defnedilen Türker İnanoğlu'nun ardından 50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu gözyaşlarına boğulmuştu. Acılı eş Gülşen Bubikoğlu'ndan günler sonra yeni paylaşım geldi. Gülşen Bubikoğlu, kaybettiği eşi Türker İnanoğlu'nun tedavi sürecinde emeği geçen tüm doktor ve sağlık ekibine isim isim teşekkür etti. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımı...

50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Türker İnanoğlu’nun ölümü ile sarsılan Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni paylaşım! Onları unutmadı tek tek teşekkür etti...

Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 88 yaşında hayata gözlerini kapadı. 2 Nisan Salı günü hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türker İnanoğlu'nun eşi Gülşen Bubikoğlu ölüm haberi ile yıkılmış eşinin cenaze töreninde gözyaşlarını tutamamıştı.

50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Türker İnanoğlu’nun ölümü ile sarsılan Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni paylaşım! Onları unutmadı tek tek teşekkür etti...

Kızı Zeynep İnanoğlu ve torunu Mavi ile destek bulan Gülşen Bubikoğlu konuşmaları gözyaşlarıyla dinlemişti...

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50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Türker İnanoğlu’nun ölümü ile sarsılan Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni paylaşım! Onları unutmadı tek tek teşekkür etti...

Sahibi olduğu TİM Show Center'deki veda töreninin ardından defnedilen Türker İnanoğlu'nun ardından 50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu günler sonra yeni paylaşımda bulundu.

50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Türker İnanoğlu’nun ölümü ile sarsılan Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni paylaşım! Onları unutmadı tek tek teşekkür etti...

ONLARI UNUTMADI TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ!

50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Türker İnanoğlu’nun ölümü ile sarsılan Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni paylaşım! Onları unutmadı tek tek teşekkür etti...

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımı...

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