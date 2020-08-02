57 yaşındaki Billur Kalkavan leopar desenli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Billur Kalkavan fit vücuduyla ile yıllara meydan okuyor

Son günlerde tatil pozlarıyla gündeme gelen Billur Kalkavan bikinili paylaşımlarına yenilerini ekledi.. Sosyal medya hesabından paylaşlarda bulunan Billur Kalkavan ilgi odağı oldu. 57 yaşındaki Billur Kalkavan leopar desenli bikinisiyle genç kızlara taş çıkardı. Billur Kalkavan fit vücuduyla beğeni topladı. Yıllara meydan okuyan Billur Kalkavan için "taş çatlasın 37 gösteriyor" yorumları yapıldı.Billur Kalkavan'a deniz keyfinde genç sevgilisi Buğra Bahadırlı da eşlik etti. İşte Billur Kalkavan'ın bikinili pozları...