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Haberler Galeri 57 yaşındaki Hülya Avşar filtresiyle Twitter’da TT oldu! Yine sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı!
Giriş Tarihi: 22.04.2021 06:15 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 06:27

57 yaşındaki filtresiyle Twitter’da TT oldu! Yine sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı!

Yıllar sonra ekranlara geri dönen yine sosyal medyanın diline düştü. dizisinde ''yi oynayan Hülya Avşar yüzüne uygulanan ile TT oldu. Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Hülya Avşar'ın Masumiyet'in son bölümlerinde kullanılan özel filtre ile tüm yüz hattı yine flulaştırıldı. Diğer oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulanması tekrar alay konusu oldu. Hülya Avşar için yine bir birinden 'ler yapıldı. İşte Hülya Avşar'ın gülümseten filtreli halleri …

57 yaşındaki Hülya Avşar filtresiyle Twitter’da TT oldu! Yine sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı!

dizisinde Ilgaz rolünü canlandıran 'a uygulanan olay oldu. Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar yine sosyal medyanın diline düştü.

57 yaşındaki Hülya Avşar filtresiyle Twitter’da TT oldu! Yine sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı!

'ın filtresi yine sosyal medyada olay oldu.

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57 yaşındaki Hülya Avşar filtresiyle Twitter’da TT oldu! Yine sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı!

Dizinin geçtiğimiz bölümlerinde de zaman zaman Avşar'a uygulanan filtrenin abartılması dikkat çekmişti. Son bölümde ise Avşar'ın yer aldığı sahnelerdeki filtreli görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

57 yaşındaki Hülya Avşar filtresiyle Twitter’da TT oldu! Yine sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı!

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU!

Yüzüne uygulanan hakkında Twitter'da çok sayıda paylaşım yapıldı. Avşar kızının filtreli yüzüne kullanıcılar, "Hülya Avşar'ın yüzünü görmeye çalışıyorum" şeklinde birbiri ardına yorum sıraladı.

57 yaşındaki Hülya Avşar filtresiyle Twitter’da TT oldu! Yine sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı!
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