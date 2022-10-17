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Haberler Galeri 59 yaşında vefat eden oyuncu Billur Kalkavan'ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu!
Giriş Tarihi: 17.10.2022 06:44 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 06:52

59 yaşında vefat eden oyuncu Billur Kalkavan'ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu!

Geçtiğimiz mayıs ayında akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Acı haberi yönetmen Hamdi Alkan sosyal medyadan duyurmuştu. Yer aldığı dizi ve filmlerle hafızalara kazınan oyuncu Billur Kalkavan'ı sevgilisi Buğra Bahadırlı, tedavi sürecinde onu bir an olsun yalnız bırakmadı. Bahadırlı, Kalkavan'ın kemoterapi sırasında vücudunda meydana gelen mantar ve enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 59 yaşında hayata gözlerini yuman Billur Kalkavan sanat camiasını da yasa boğdu. Kalkavan'ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu. Kalkavan'ın yakın dostu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla törene dair detayları paylaştı.

59 yaşında vefat eden oyuncu Billur Kalkavan’ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu!

Billur Kalkavan'dan geçtiğimiz mayıs ayında üzücü bir haber gelmişti. Hamdi Alkan, 59 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sağlık sorununu sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

59 yaşında vefat eden oyuncu Billur Kalkavan’ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu!

Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım.

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59 yaşında vefat eden oyuncu Billur Kalkavan’ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu!

Ocak ayında koronavirüsü atlatan oyuncu, "O dönem virüsü normal geçirdim. Daha sonrasında göğsüm sıkışıp, rahat nefes alamadığım için hastaneye gittim. Filmde kanser olduğum ortaya çıktı. Ameliyat olmadım, birkaç yere sıçradığı için genel kemoterapi tedavisi görüyorum. Hiç kafaya takmıyorum" demişti.

59 yaşında vefat eden oyuncu Billur Kalkavan’ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu!

SON DURUMUNU SEVGİLİSİ AÇIKLADI
Billur Kalkavan'ın sağlık durumu ile ilgili son açıklama Buğra Bahadırlı'dan gelmişti. Ünlü isim, "Billur'un inşallah tedavisi iyi gidecek. İki kemoterapisi daha kaldı. Daha sonra doktor tekrar kontrol edecek. Gelişimi çok iyi. Tetkiklerden iyi sonuçlar geldiği için daha radyolojiye girmeden olumlu bir sonuç bekliyorlar doktorlar. Dram senaryosu oluşturmak isterseniz üzüleceğiniz çok şey var. Ama biz sürekli tablonun pozitif taraflarına odaklanıyoruz. Bu sürecin içerisinden zihnen de sağlıklı bir şekilde geçmeye çalışıyoruz" demişti.

59 yaşında vefat eden oyuncu Billur Kalkavan’ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu!

"IŞIKLAR İÇİNDE UYU CANIM BİLLUR"

Ancak Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan (59), 15 Ekim Cumartesi günü hayatını kaybetti. Instagram hesabından yakın arkadaş olduğu oyuncunun fotoğrafını paylaşan yönetmen Hamdi Alkan, "Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur" mesajını yazdı.

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