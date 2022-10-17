59 yaşında vefat eden oyuncu Billur Kalkavan’ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu!

Geçtiğimiz mayıs ayında akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Acı haberi yönetmen Hamdi Alkan sosyal medyadan duyurmuştu. Yer aldığı dizi ve filmlerle hafızalara kazınan oyuncu Billur Kalkavan'ı sevgilisi Buğra Bahadırlı, tedavi sürecinde onu bir an olsun yalnız bırakmadı. Bahadırlı, Kalkavan'ın kemoterapi sırasında vücudunda meydana gelen mantar ve enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 59 yaşında hayata gözlerini yuman Billur Kalkavan sanat camiasını da yasa boğdu. Kalkavan'ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu. Kalkavan'ın yakın dostu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla törene dair detayları paylaştı.