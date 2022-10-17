59 yaşında vefat eden oyuncu Billur Kalkavan’ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu!

SON DURUMUNU SEVGİLİSİ AÇIKLADI

Billur Kalkavan'ın sağlık durumu ile ilgili son açıklama Buğra Bahadırlı'dan gelmişti. Ünlü isim, "Billur'un inşallah tedavisi iyi gidecek. İki kemoterapisi daha kaldı. Daha sonra doktor tekrar kontrol edecek. Gelişimi çok iyi. Tetkiklerden iyi sonuçlar geldiği için daha radyolojiye girmeden olumlu bir sonuç bekliyorlar doktorlar. Dram senaryosu oluşturmak isterseniz üzüleceğiniz çok şey var. Ama biz sürekli tablonun pozitif taraflarına odaklanıyoruz. Bu sürecin içerisinden zihnen de sağlıklı bir şekilde geçmeye çalışıyoruz" demişti.