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Haberler Galeri 59'luk Hülya Avşar jartiyerli pozları ile parmak ısırttı! Hülya Avşar'ın yatak odası pozlarına cüretkar halleri damga vurdu!
Giriş Tarihi: 15.12.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 09:07

59'luk Hülya Avşar jartiyerli pozları ile parmak ısırttı! Hülya Avşar'ın yatak odası pozlarına cüretkar halleri damga vurdu!

Hülya Avşar son olarak yayınladığı 'Anlatma' şarkısının klibi ile konuşulmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. 59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluştu. Avşar Kızı klibindeki partnerini ise yolda yürürken bulduğunu açıklamıştı. Klibindeki cüretkar sahnelerle dikkat çeken Hülya Avşar'dan yeni paylaşımlar geldi. Yatak odası karelerini paylaşan Hülya Avşar'ın jartiyerli pozları sosyal medyayı salladı. Güzelliğiyle mest eden Hülya Avşar'ın jartiyerli pozları büyük beğeni topladı...

59’luk Hülya Avşar jartiyerli pozları ile parmak ısırttı! Hülya Avşar’ın yatak odası pozlarına cüretkar halleri damga vurdu!

Hülya Avşar cesur pozlarıyla yine yaktı geçti! Yaş aldıkça güzelleşen Avşar Kızı klibinden kareler ile mest etti. 59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluştu.

59’luk Hülya Avşar jartiyerli pozları ile parmak ısırttı! Hülya Avşar’ın yatak odası pozlarına cüretkar halleri damga vurdu!

Hülya Avşar son olarak yayınladığı 'Anlatma' şarkısının klibi ile konuşulmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor.

Hülya Avşar jartiyerli pozları ile yaktı geçti | Video

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59’luk Hülya Avşar jartiyerli pozları ile parmak ısırttı! Hülya Avşar’ın yatak odası pozlarına cüretkar halleri damga vurdu!

Avşar Kızı klibindeki partnerini ise yolda yürürken bulduğunu açıklamıştı.

59’luk Hülya Avşar jartiyerli pozları ile parmak ısırttı! Hülya Avşar’ın yatak odası pozlarına cüretkar halleri damga vurdu!

Klibindeki cüretkar sahnelerle dikkat çeken Hülya Avşar'dan yeni paylaşımlar geldi.

59’luk Hülya Avşar jartiyerli pozları ile parmak ısırttı! Hülya Avşar’ın yatak odası pozlarına cüretkar halleri damga vurdu!

Yatak odası karelerini paylaşan Hülya Avşar'ın jartiyerli pozları sosyal medyayı salladı.

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