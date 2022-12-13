Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
Hülya Avşar jartiyerli pozları ile yaktı geçti | Video 13.12.2022 | 11:06
00:23
Gupse Özay'ın "Yeni anne" paylaşımı izleyenleri kahkahaya boğdu 13.12.2022 | 10:41
08:57
03:09
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hayal Sirer son yolculuğuna uğurlandı | Video 12.12.2022 | 16:11
01:23
01:21
00:23
Hülya Avşar çırılçıplak klip çekti! Sosyal medya yorumlarla yıkıldı | Video 11.12.2022 | 16:44
01:00
Pınar Altuğ kedisiyle yoga yaptı, sosyal medyada beğeni yağdı | Video 09.12.2022 | 09:55
05:15
Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı | Video 09.12.2022 | 08:45
00:39
01:04
Pınar Deniz'in tartışılan konuşması Rihanna'dan alıntı çıktı | Video 08.12.2022 | 10:12
00:15
01:14
05:34
Zeki Müren Bursa'da şarkılarla anıldı | Video 07.12.2022 | 17:53
00:35
00:30
01:27
Manken Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 05.12.2022 | 08:45
00:47
Ünlü manken Özge Ulusoy’un babası trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 05.12.2022 | 08:47
00:23
Hülya Avşar son olarak yayınladığı 'Anlatma' şarkısının klibi ile konuşulmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. 59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluştu. Avşar Kızı klibindeki partnerini ise yolda yürürken bulduğunu açıklamıştı. Klibindeki cüretkar sahnelerle dikkat çeken Hülya Avşar'dan yeni paylaşımlar geldi. Yatak odası karelerini paylaşan Hülya Avşar'ın jartiyerli pozları sosyal medyayı salladı. Güzelliğiyle mest eden Hülya Avşar'ın jartiyerli pozları büyük beğeni topladı