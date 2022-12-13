Hülya Avşar jartiyerli pozları ile yaktı geçti | Video

Hülya Avşar son olarak yayınladığı 'Anlatma' şarkısının klibi ile konuşulmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. 59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluştu. Avşar Kızı klibindeki partnerini ise yolda yürürken bulduğunu açıklamıştı. Klibindeki cüretkar sahnelerle dikkat çeken Hülya Avşar'dan yeni paylaşımlar geldi. Yatak odası karelerini paylaşan Hülya Avşar'ın jartiyerli pozları sosyal medyayı salladı. Güzelliğiyle mest eden Hülya Avşar'ın jartiyerli pozları büyük beğeni topladı