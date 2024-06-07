6 yıllık evlilik bitti...Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı

Ece Vahaoğlu, 2018 yılında Cihan Alpay ile nikah masasına oturmuş, 2019'da da oğlu Efe'yi dünyaya getirmişti.Vahapoğlu - Alpay çifti 6 yıllık evliliklerini bitirdi. 46 yaşındaki Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından boşandıklarını duyurdu. 'Ece & Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda…Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik. Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe'nin anne ve babasıyız. Bütünün hayrına olmasını diliyorum…'