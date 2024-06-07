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Haberler Galeri 6 yıllık evlilik bitti...Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı
Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 07:44

6 yıllık evlilik bitti...Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı

2018 yılında Cihan Alpay ile nikah masasına oturan Ece Vahaoğlu, 2019 yılında da oğlu Efe'yi dünyaya getirmişti. Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından boşandıklarını duyurdu.

6 yıllık evlilik bitti...Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı

Ece Vahaoğlu, 2018 yılında Cihan Alpay ile nikah masasına oturmuş, 2019'da da oğlu Efe'yi dünyaya getirmişti.Vahapoğlu - Alpay çifti 6 yıllık evliliklerini bitirdi.

6 yıllık evlilik bitti...Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı

46 yaşındaki Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından boşandıklarını duyurdu.

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6 yıllık evlilik bitti...Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı

"Ece & Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda…Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik.

6 yıllık evlilik bitti...Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı

Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe'nin anne ve babasıyız. Bütünün hayrına olmasını diliyorum…"

6 yıllık evlilik bitti...Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı
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