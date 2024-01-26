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Haberler Galeri 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu günden güne eriyor! Paylaşımları peş peşe geldi hayranları şoke oldu!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 14:26

60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu günden güne eriyor! Paylaşımları peş peşe geldi hayranları şoke oldu!

Doktorlar dizisinde hayat verdiği Fikret ve O Hayat Benim dizisinde hayat verdiği Nuran karakteriyle büyük bir şöhrete kavuşan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 60 kilo birden verdi. Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Verdiği kiloların yanı sıra sıklıkla değiştirdiği imajı ile de konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi ile büyük beğeni topluyor. Yeşim Ceren Bozoğlu, peş peşe paylaşımlar yaptı. Görenler 'Bir deri bir kemik kalmış' yorumunda bulundu. İşte o paylaşımı...

60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu günden güne eriyor! Paylaşımları peş peşe geldi hayranları şoke oldu!

Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolar sayesinde hayranlarını şaşırtmayı başardı. 'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son olarak Hayaller ve Hayatlar dizisinde rol aldı. Son olarak peş peşe paylaşımlar yapan ünlü oyuncu görenleri şaşkına çevirdi...

60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu günden güne eriyor! Paylaşımları peş peşe geldi hayranları şoke oldu!

İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor.

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60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu günden güne eriyor! Paylaşımları peş peşe geldi hayranları şoke oldu!

Yeşim Ceren Bozoğlu, daha önce "48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' demişti. Filtre kullandığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu estetik itirafında da bulunmuştu.

60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu günden güne eriyor! Paylaşımları peş peşe geldi hayranları şoke oldu!

Güzelliğiyle beğeni toplayan Yeşim Ceren Bozoğlu'na "Nereden nereye", "Çok güzelsin", "20 yıl geri gittiniz" yorumları yapıldı.

60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu günden güne eriyor! Paylaşımları peş peşe geldi hayranları şoke oldu!

İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun o pozları...

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