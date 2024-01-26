Giriş Tarihi: 26.01.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
14:26
60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu günden güne eriyor! Paylaşımları peş peşe geldi hayranları şoke oldu!
Doktorlar dizisinde hayat verdiği Fikret ve O Hayat Benim dizisinde hayat verdiği Nuran karakteriyle büyük bir şöhrete kavuşan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 60 kilo birden verdi. Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Verdiği kiloların yanı sıra sıklıkla değiştirdiği imajı ile de konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi ile büyük beğeni topluyor. Yeşim Ceren Bozoğlu, peş peşe paylaşımlar yaptı. Görenler 'Bir deri bir kemik kalmış' yorumunda bulundu. İşte o paylaşımı...