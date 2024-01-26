60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu günden güne eriyor! Paylaşımları peş peşe geldi hayranları şoke oldu!

Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolar sayesinde hayranlarını şaşırtmayı başardı. 'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son olarak Hayaller ve Hayatlar dizisinde rol aldı. Son olarak peş peşe paylaşımlar yapan ünlü oyuncu görenleri şaşkına çevirdi...