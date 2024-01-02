60’lık güzel Hülya Avşar bu yılbaşında da sahnenin tozunu attırdı! Hülya Avşar’ın derin sırt dekolteli siyah şıklığına övgüler yağdı!

Giriş Tarihi: 02.01.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
13:48
Güzelliği ve sesi ile yıllara meydan okuyan 60 yaşındaki Hülya Avşar yeni yıla da sahnede girdi. Avşar Kızı, son zamanlarda ardı ardına çıkardığı şarkılarıyla beğeni toplamıştı. Hülya Avşar, yılbaşında yine onu dinlemeye gelenlerin kulaklarının pasını silerken, güzelliğiyle de baş döndürmeyi başardı. Hülya Avşar derin sırt dekolteli siyah elbisesi ile adeta bir kuğu gibi sahnede süzüldü. İşte fit haliyle yaşıtlarını kıskandıran Hülya Avşar'ın dekolteli siyah şıklığı...