Giriş Tarihi: 04.05.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
12:24
Serpil Çakmaklı eski eşi Yalçın Dümer ve kızı hakkında şok gerçeği açıkladı! “Bu saatten sonra değişmez…”
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan 61 yaşındaki Serpil Çakmaklı, yıllar sonra ortaya çıktı. Katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Serpil Çakmaklı, aldatıldığını gözleriyle gördüğünü itiraf etti. Özel hayatı hakkında konuşan Çakmaklı, itiraflarıyla magazin gündemine damga vurdu. Yalçın Dümer ile yaşadığı büyük aşkla hafızalara kazınan Serpil Çakmaklı, kızı Merve ile ilgi bilinmeyenleri anlattı. İşte Serpil Çakmaklı'nın çok konuşulacak açıklamaları.