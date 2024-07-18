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Haberler Galeri 63 yaşında 4. kez damat olmuştu! Burak Sergen 26 yaş küçük eşiyle balayına doymadı! Aşıklardan yeni video geldi
Giriş Tarihi: 18.07.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 08:57

63 yaşında 4. kez damat olmuştu! Burak Sergen 26 yaş küçük eşiyle balayına doymadı! Aşıklardan yeni video geldi

Nisan 2021'de koronavirüse yakalandıktan sonra 15 gün entübe edilen ve 45 gün hastanede tedavi gören Burak Sergen, taburcu olmasının hemen ardından 3 Haziran 2021 tarihinde kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak Burak Sergen, üç ay sonra eşinin kendisini aldattığını iddia ederek Nihan Ünsal'dan bu yılın başında boşanmıştı. 63 yaşındaki karizmatik oyuncu 2 ya önce yeniden nikah masasına oturdu. Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev alan Gizem Şağban ile dünyaevine girdi. Balayına çıkan ünlü çift adeta balayına doymadı. Tatil paylaşımlarına devam eden çiftten Burak Sergen ultra lüks balayı odasını paylaştı.

63 yaşında 4. kez damat olmuştu! Burak Sergen 26 yaş küçük eşiyle balayına doymadı! Aşıklardan yeni video geldi

63 yaşındaki karizmatik oyuncu Burak Sergen 4. kez yeniden damat oldu.

63 yaşında 4. kez damat olmuştu! Burak Sergen 26 yaş küçük eşiyle balayına doymadı! Aşıklardan yeni video geldi

Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev alan Gizem Şağban ile bir süredir gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu.

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63 yaşında 4. kez damat olmuştu! Burak Sergen 26 yaş küçük eşiyle balayına doymadı! Aşıklardan yeni video geldi

Burak Sergen ve Gizem Şağban, geçtiğimiz günlerde mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi. 63 yaşındaki karizmatik oyuncu Gizem Şağban ile nikah masasına oturdu.

63 yaşında 4. kez damat olmuştu! Burak Sergen 26 yaş küçük eşiyle balayına doymadı! Aşıklardan yeni video geldi

Ünlü oyuncu, Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek düğünle Gizem Hanım ile dünyaevine girdi.

63 yaşında 4. kez damat olmuştu! Burak Sergen 26 yaş küçük eşiyle balayına doymadı! Aşıklardan yeni video geldi

Düğünün ardından balayına çıkan ünlü çift adeta balayına doymadı.

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