Giriş Tarihi: 18.07.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
08:57
63 yaşında 4. kez damat olmuştu! Burak Sergen 26 yaş küçük eşiyle balayına doymadı! Aşıklardan yeni video geldi
Nisan 2021'de koronavirüse yakalandıktan sonra 15 gün entübe edilen ve 45 gün hastanede tedavi gören Burak Sergen, taburcu olmasının hemen ardından 3 Haziran 2021 tarihinde kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak Burak Sergen, üç ay sonra eşinin kendisini aldattığını iddia ederek Nihan Ünsal'dan bu yılın başında boşanmıştı. 63 yaşındaki karizmatik oyuncu 2 ya önce yeniden nikah masasına oturdu. Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev alan Gizem Şağban ile dünyaevine girdi. Balayına çıkan ünlü çift adeta balayına doymadı. Tatil paylaşımlarına devam eden çiftten Burak Sergen ultra lüks balayı odasını paylaştı.