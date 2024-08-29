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Haberler Galeri 66 yaşında taş bebek gibi! Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi 20'lik genç kızlara taş çıkarıyor!
Giriş Tarihi: 29.08.2024 14:10

66 yaşında taş bebek gibi! Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi 20'lik genç kızlara taş çıkarıyor!

Yeniden ekranlara gelen ve ilgi ile izlenen Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'nın güzeller güzeli Emine'si Nazan Saatçi şimdilerde ne yapıyor? Kemal Sunal, Şevket Altuğ ve Ali Şen'in başrollerinde olduğu Tokatçı filmi hiç kuşkusuz en sevilen Kemal Sunal filmlerinden sadece biri. Tokatçı filminin Emine'si olarak izlediğimiz yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi ise artık 66 yaşında. ABD'de yaşayan, sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Nazan Saatçi'yi yıllar sonra görenlerin ağızları açık kalıyor. İşte fit hali ve güzelliği ile genç kızlara taş çıkaran Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

66 yaşında taş bebek gibi! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi 20’lik genç kızlara taş çıkarıyor!

7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Kemal Sunal'ın filmlerinden Tokatçı aradan geçen yıllara rağmen hala kahkahalarla izleniyor.

66 yaşında taş bebek gibi! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi 20’lik genç kızlara taş çıkarıyor!

Kemal Sunal filmleri arasında yer alan Tokatçı, tekrar tekrar izlesek de bıkmadığımız ve adeta ilk kez izliyormuş gibi kahkahalara boğulduğumuz yapımlardan.

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66 yaşında taş bebek gibi! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi 20’lik genç kızlara taş çıkarıyor!

Usta oyuncuları biraraya getiren Tokatçi filminde güzelliği ile dikkat çeken Nazan Saatçi sosyal medyada merak konusu oldu.

Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali "Yok artık" dedirtti | Video

66 yaşında taş bebek gibi! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi 20’lik genç kızlara taş çıkarıyor!

Peki Tokatçı filminde Emine'yi oynayan Nazan Saatçi şimdi ne yapıyor?

66 yaşında taş bebek gibi! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi 20’lik genç kızlara taş çıkarıyor!

Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'da güzeller güzeli genç kız Emine olarak hafızalara kazınan Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor.

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