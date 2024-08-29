Giriş Tarihi: 29.08.2024 14:10
66 yaşında taş bebek gibi! Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi 20'lik genç kızlara taş çıkarıyor!
Yeniden ekranlara gelen ve ilgi ile izlenen Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'nın güzeller güzeli Emine'si Nazan Saatçi şimdilerde ne yapıyor? Kemal Sunal, Şevket Altuğ ve Ali Şen'in başrollerinde olduğu Tokatçı filmi hiç kuşkusuz en sevilen Kemal Sunal filmlerinden sadece biri. Tokatçı filminin Emine'si olarak izlediğimiz yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi ise artık 66 yaşında. ABD'de yaşayan, sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Nazan Saatçi'yi yıllar sonra görenlerin ağızları açık kalıyor. İşte fit hali ve güzelliği ile genç kızlara taş çıkaran Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...