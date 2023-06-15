Giriş Tarihi: 15.06.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 11:05

68'lik Gülşen Bubikoğlu yine formunda! Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu paylaştı sosyal medya coştu! "Kendime ait saatler"

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu en beğenilen pozlarını adeta yeniden canlandırıyor. Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nicesi... Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor. Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak sosyal medya paylaşımı ile yine dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...