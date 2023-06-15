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Haberler Galeri 68'lik Gülşen Bubikoğlu yine formunda! Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu paylaştı sosyal medya coştu! "Kendime ait saatler"
Giriş Tarihi: 15.06.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 11:05

68'lik Gülşen Bubikoğlu yine formunda! Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu paylaştı sosyal medya coştu! "Kendime ait saatler"

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu en beğenilen pozlarını adeta yeniden canlandırıyor. Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nicesi... Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor. Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak sosyal medya paylaşımı ile yine dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

68’lik Gülşen Bubikoğlu yine formunda! Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu paylaştı sosyal medya coştu! Kendime ait saatler

Yer aldığı dizi ve filmlerle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu şimdi ne yapıyor? Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle hafızalata kazınan Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Şimdilerde 68 yaşında olan Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

68’lik Gülşen Bubikoğlu yine formunda! Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu paylaştı sosyal medya coştu! Kendime ait saatler

Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor.

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68’lik Gülşen Bubikoğlu yine formunda! Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu paylaştı sosyal medya coştu! Kendime ait saatler

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

68’lik Gülşen Bubikoğlu yine formunda! Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu paylaştı sosyal medya coştu! Kendime ait saatler

Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

68’lik Gülşen Bubikoğlu yine formunda! Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu paylaştı sosyal medya coştu! Kendime ait saatler

Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor.

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