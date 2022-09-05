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Haberler Galeri 69 yaşına basan Fatih Terim’e kızlarından duygusal kutlama! "Baba diyardır, ocaktır..."
Giriş Tarihi: 05.09.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 16:30

69 yaşına basan Fatih Terim’e kızlarından duygusal kutlama! "Baba diyardır, ocaktır..."

Galatasaray tarihinin en başarılı teknik direktörü Fatih Terim 69 yaşına bastı. Ünlü antrenör Fatih Terim'in doğum gününü, kızları Merve Terim ve Buse Terim babaları ile karelerini duygusal bir not ile paylaşarak kutladı. Sosyal medyayı çok sık kullanmayı tercih etmeyen Fatih Terim'in kızları Merve ve Buse Terim sosyal medyada oldukça aktif. Özellikle 2 milyona yakın takipçisi bulunan Buse Terim Bahçekapılı'nın paylaşımına adeta beğeni yağdı. İşte Fatih Terim'in kızları Buse Terim ve Merve Terim Çetin'in duygusal doğum günü paylaşımı...

69 yaşına basan Fatih Terim’e kızlarından duygusal kutlama! Baba diyardır, ocaktır...

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, yeni yaşını kutluyor. 69 yaşına basan Fatih Terim'in sevenlerinden kutlama mesajları yağdı.

69 yaşına basan Fatih Terim’e kızlarından duygusal kutlama! Baba diyardır, ocaktır...

Ünlü antrenör Fatih Terim'in doğum gününü, kızları Merve Terim ve Buse Terim babaları ile karelerini duygusal bir not ile paylaşarak kutladı.

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69 yaşına basan Fatih Terim’e kızlarından duygusal kutlama! Baba diyardır, ocaktır...

Sosyal medyayı çok sık kullanmayı tercih etmeyen Fatih Terim'in kızları Merve ve Buse Terim sosyal medyada oldukça aktif.

69 yaşına basan Fatih Terim’e kızlarından duygusal kutlama! Baba diyardır, ocaktır...

Özellikle 2 milyona yakın takipçisi bulunan Buse Terim Bahçekapılı'nın paylaşımına adeta beğeni yağdı.

69 yaşına basan Fatih Terim’e kızlarından duygusal kutlama! Baba diyardır, ocaktır...

İşte Fatih Terim'in kızları Buse Terim ve Merve Terim Çetin'in duygusal doğum günü paylaşımı...

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