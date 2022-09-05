69 yaşına basan Fatih Terim’e kızlarından duygusal kutlama! "Baba diyardır, ocaktır..."

Galatasaray tarihinin en başarılı teknik direktörü Fatih Terim 69 yaşına bastı. Ünlü antrenör Fatih Terim'in doğum gününü, kızları Merve Terim ve Buse Terim babaları ile karelerini duygusal bir not ile paylaşarak kutladı. Sosyal medyayı çok sık kullanmayı tercih etmeyen Fatih Terim'in kızları Merve ve Buse Terim sosyal medyada oldukça aktif. Özellikle 2 milyona yakın takipçisi bulunan Buse Terim Bahçekapılı'nın paylaşımına adeta beğeni yağdı. İşte Fatih Terim'in kızları Buse Terim ve Merve Terim Çetin'in duygusal doğum günü paylaşımı...