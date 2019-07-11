7 yıl aradan sonra Türk hayranlarıyla buluşacak olan Jennifer Lopez’in kulis istekleri yok artık dedirtti

Ünlüler sahneye çıkmadan önce enerji toplamak ve motive olabilmek için sahne arkasında değişik isteklerde bulunabiliyor. Çeşitli kulis istekleri bulunan ünlüler şaşırtmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez 6 Ağustos'ta Antalya'da sahne alacak. Jennifer Lopez daha gelmeden kulis isteklerini sıraladı. Şarkılarının yanı sıra dikkat çeken danslarıyla da hayranlarını mest edecek olan 49 yaşındaki sanatçının kulis istekleri yok artık dedirtti. İşte Jennifer Lopez'in ve diğer ünlü isimlerin kulis istekleri...