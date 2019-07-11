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  • 7 yıl aradan sonra Türk hayranlarıyla buluşacak olan Jennifer Lopez’in kulis istekleri yok artık dedirtti

7 yıl aradan sonra Türk hayranlarıyla buluşacak olan ’in yok artık dedirtti

Ünlüler sahneye çıkmadan önce enerji toplamak ve motive olabilmek için sahne arkasında değişik isteklerde bulunabiliyor. Çeşitli bulunan ünlüler şaşırtmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü şarkıcı 6 Ağustos'ta 'da sahne alacak. Jennifer Lopez daha gelmeden kulis isteklerini sıraladı. Şarkılarının yanı sıra dikkat çeken danslarıyla da hayranlarını mest edecek olan 49 yaşındaki sanatçının kulis istekleri yok artık dedirtti. İşte Jennifer Lopez'in ve diğer ünlü isimlerin kulis istekleri...

Giriş Tarihi: 11.07.2019 07:59 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 09:31
7 yıl aradan sonra Türk hayranlarıyla buluşacak olan Jennifer Lopez’in kulis istekleri yok artık dedirtti

Ünlüler sahneye çıkmadan önce enerji toplamak ve motive olabilmek için sahne arkasında değişik isteklerde bulunabiliyor. Çeşitli bulunan ünlüler şaşırtmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü şarkıcı 6 Ağustos'ta 'da sahne alacak. Jennifer Lopez daha gelmeden kulis isteklerini sıraladı. Şarkılarının yanı sıra dikkat çeken danslarıyla da hayranlarını mest edecek olan 49 yaşındaki sanatçının kulis istekleri yok artık dedirtti. İşte Jennifer Lopez'in ve diğer ünlü isimlerin kulis istekleri...

7 yıl aradan sonra Türk hayranlarıyla buluşacak olan Jennifer Lopez’in kulis istekleri yok artık dedirtti

7 sene sonra 'ye gelecek olan , 6 Ağustos tarihinde 'da konser verecek. Bu büyük organizasyonun perde arkasında ise ünlü şarkıcının de bulunuyor. Lopez'in konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı. Konseriyle Antalya'yı sallayacak olan Jennifer Lopez'i dinlemenin bedeli 2 bin lira.

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7 yıl aradan sonra Türk hayranlarıyla buluşacak olan Jennifer Lopez’in kulis istekleri yok artık dedirtti

'in kalacağı Kral Villası'nın bir gecelik ücreti ise 25 bin TL. Ünlü şarkıcının istekleri oldukça şaşırtıcı olsa da, çoğu ünlüden daha normal isteklerde bulunmuş.

7 yıl aradan sonra Türk hayranlarıyla buluşacak olan Jennifer Lopez’in kulis istekleri yok artık dedirtti

İŞTE JENNIFER LOPEZ'İN KULİS İSTEKLERİ

-Villanın sıcaklığı tam 14 derece olacak.
-Villanın tamamı beyaz renkte dekore edilecek.

7 yıl aradan sonra Türk hayranlarıyla buluşacak olan Jennifer Lopez’in kulis istekleri yok artık dedirtti

-Mumlar, greyfurt ve limon çiçeği kokulu olacak ve yatak odasında beyaz gül ve zambak bulunacak.
-Çikolata, kurabiye, cips ve meyvesi asla eksik edilmeyecek ve yemekleri de villada özel olarak hazırlanılacak.
-Son olarak, villada özel bir spor salonu olacak.

7 yıl aradan sonra Türk hayranlarıyla buluşacak olan Jennifer Lopez’in kulis istekleri yok artık dedirtti

İşte diğer şaşırtan ...

RIHANNA

Barbadoslu şarkıcı mavi veya siyah şifon perde talep ediyor. Rihanna'nın, ayrıca hayvan baskılı halı ve özel bir mum isteği var.

7 yıl aradan sonra Türk hayranlarıyla buluşacak olan Jennifer Lopez’in kulis istekleri yok artık dedirtti

RIHANNA'NIN KULİS İSTEKLERİ

- 5'li priz
- "Rahat bir atmosfer" için yeterli aydınlatma
- Dolapları kapamak için beyaz örtüler
- Nemlendirici krem
- Hayvan baskılı halı (Rihanna halının üzerinde çıplak ayakla yürüyeceği için, üzeri temiz olmalı)
- Siyah ve mavi şifon perde
- Bolca mum
- İçerisinde beyaz lale bulunan kare vazolar

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