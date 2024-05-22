Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
11:10
7 yıl önce boşandılar! Survivor'dan elenen Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kim çıktı!
Survivor All Star 2024'te son olarak Nagihan Karadere gözyaşlarıyla adaya veda etti. Final eşleşmesinde Nagihan Karadere, Merve'ye 5-0 yenildi. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Karadere'nin elenmesi sosyal medyada gündem oldu. Özel hayatıyla takibe alınan yarışmacının, bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşi de merak edildi. Survivor Nagihan'ın eski eşi bakın kim çıktı!.