Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 7 yıl önce boşandılar! Survivor'dan elenen Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 11:10

7 yıl önce boşandılar! Survivor'dan elenen Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kim çıktı!

Survivor All Star 2024'te son olarak Nagihan Karadere gözyaşlarıyla adaya veda etti. Final eşleşmesinde Nagihan Karadere, Merve'ye 5-0 yenildi. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Karadere'nin elenmesi sosyal medyada gündem oldu. Özel hayatıyla takibe alınan yarışmacının, bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşi de merak edildi. Survivor Nagihan'ın eski eşi bakın kim çıktı!.

7 yıl önce boşandılar! Survivor’dan elenen Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı!

Survivor All Star 2024'te mücadele eden iddialı yarışmacı Nagihan Karadere adaya veda etti. Karadere'nin elenmesi sosyal medyada gündem oldu.

7 yıl önce boşandılar! Survivor’dan elenen Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı!

7 yıl önce boşanan Karadere'nin bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşi bakın kim çıktı. İşte Nagihan Karadere'nin eski eşi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
7 yıl önce boşandılar! Survivor’dan elenen Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı!

2022 yılında yarıştığı dönem kızı Ece Avren'i göremediği için gözyaşlarına boğulan ve "Babası bilerek yapıyor" ifadelerini kullanan Karadere'nin özellikle eski eşi merak edildi.

7 yıl önce boşandılar! Survivor’dan elenen Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı!

Fenomen ismin eski eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

7 yıl önce boşandılar! Survivor’dan elenen Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı!

NAGİHAN KARADERE - UĞUR GÖKÇE

SON DAKİKA