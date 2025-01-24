Giriş Tarihi: 24.01.2025 07:30
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
07:31
77 yaşındaki Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de çok ünlüymüş...Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...
Sayısız filmde rol alan Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit, şimdilerde 2 torunu olan ve hatta torunlarının 4 çocuğu ile büyük anneanne olmanın keyfini süüyor. Mutlu ve örnek aile hayatıyla takdir toplayan Koçyiğit'in bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? 77 yaşındaki Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de ünlü bir oyuncu çıktı. Sinemaya Hülya Koçyiğit'ten de önce başlayan kardeşini görenler çok şaşırıyor.