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Haberler Galeri 77 yaşındaki Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de çok ünlüymüş...Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 07:30 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 07:31

77 yaşındaki Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de çok ünlüymüş...Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

Sayısız filmde rol alan Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit, şimdilerde 2 torunu olan ve hatta torunlarının 4 çocuğu ile büyük anneanne olmanın keyfini süüyor. Mutlu ve örnek aile hayatıyla takdir toplayan Koçyiğit'in bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? 77 yaşındaki Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de ünlü bir oyuncu çıktı. Sinemaya Hülya Koçyiğit'ten de önce başlayan kardeşini görenler çok şaşırıyor.

77 yaşındaki Yeşilçam’ın efsanesi Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de çok ünlüymüş...Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından olan usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de ünlü bir oyuncu çıktı.

77 yaşındaki Yeşilçam’ın efsanesi Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de çok ünlüymüş...Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

Sevilen yıldız Hülya Koçyiğit Hababam Sınıfı Merhaba, Bez Bebek, Üç Arkadaş, Sev Kardeşim, Kızım ve Ben, Genç Kızlar, Susuz Yaz gibi iz bırakan birçok projede adından söz ettirdi.

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77 yaşındaki Yeşilçam’ın efsanesi Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de çok ünlüymüş...Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.

77 yaşındaki Yeşilçam’ın efsanesi Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de çok ünlüymüş...Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

İZZET GÜNAY İLE BAŞROL BİLE OYNAMIŞ

Ünlü oyuncunun kız kardeşi Nilüfer Çelen Koçyiğit, İzzet Günay ile 'Kader Böyle İstedi' filminde başrol bile oynamış.

77 yaşındaki Yeşilçam’ın efsanesi Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de çok ünlüymüş...Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

Sinemaya Hülya Koçyiğit'ten de önce başlayan kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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