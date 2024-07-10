Giriş Tarihi: 10.07.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
06:48
81 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı! Usta oyuncu Şevket Altuğ, 81 yaşına girdi. Şevket Altuğ, sosyal medya hesabında doğum günü pastasıyla böyle poz verdi. Şekerpare, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdırmıştı. Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu olan Altuğ, ailesiyle birlikte Datça'da yaşamını sürdürüyor. Şevket Altuğ'un eşinin de kendisi gibi çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Usta oyuncunun eşi Süt Kardeşler filminin yıldızlarından.