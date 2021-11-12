90’ların koşan adamı Mirkelam sosyetik sevgilisi ile ortaya çıktı! Mirkelam’ı yıllar sonra görenler tanımakta güçlük çekti!

90'lı yılların koşan adamı Mirkelam uzun yıllardır müzik camiasından ve ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Döneminin en sevilen şarkıcılarından olan Mirkelam son olarak 10 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi Aysen Sabancı ile Nişantaşı'nda görüntülendi.