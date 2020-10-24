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90'lı yılların sevilen seslerinden son hali ile tıpkı ! Elif Karlı'nın son haline övgüler yağdı!

Bir dönemin sevilen şarkıcılarından 'yı, uzun yıllar sonra gören hayranları oldukça şaşırdı. Şimdilerde 46 yaşında olan ile beğeni toplarken şarkıcıyı merak edenler sosyal medyada en çok onu arattı. 1993 yılında evlenen Elif Karlı eşi ve iki çocuğu ile mutlu bir yaşam sürüyor. hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan ile görenler tıpkı 'e benzetti. büyük beğeni topladı. İşte şarkıcı Elif Karlı'nın son hali...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 16:23
90'lı yılların sevilen seslerinden Elif Karlı son hali ile tıpkı Aslı Enver! Elif Karlı'nın son haline övgüler yağdı!

Bir dönemin sevilen şarkıcılarından 'yı, uzun yıllar sonra gören hayranları oldukça şaşırdı. Şimdilerde 46 yaşında olan ile beğeni toplarken şarkıcıyı merak edenler sosyal medyada en çok onu arattı.

90'lı yılların sevilen seslerinden Elif Karlı son hali ile tıpkı Aslı Enver! Elif Karlı'nın son haline övgüler yağdı!

1993 yılında evlenen eşi ve iki çocuğu ile mutlu bir yaşam sürüyor.

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90'lı yılların sevilen seslerinden Elif Karlı son hali ile tıpkı Aslı Enver! Elif Karlı'nın son haline övgüler yağdı!

hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan 'nın yeni imajı ile görenler tıpkı 'e benzetti.

90'lı yılların sevilen seslerinden Elif Karlı son hali ile tıpkı Aslı Enver! Elif Karlı'nın son haline övgüler yağdı!

'nın son hali büyük beğeni topladı. İşte şarkıcı ...

90'lı yılların sevilen seslerinden Elif Karlı son hali ile tıpkı Aslı Enver! Elif Karlı'nın son haline övgüler yağdı!

'e benzetilen 'dan da bu benzetmeye cevap gecikmedi.

90'lı yılların sevilen seslerinden Elif Karlı son hali ile tıpkı Aslı Enver! Elif Karlı'nın son haline övgüler yağdı!

Sosyal medya hesabından yorum yapan , " benim de çok sevdiğim bir oyuncu ve gerçekten çok hoş bir kadın. Sadece kahküllerimiz benzemiş sanırım" dedi.

90'lı yılların sevilen seslerinden Elif Karlı son hali ile tıpkı Aslı Enver! Elif Karlı'nın son haline övgüler yağdı!
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