90'lı yılların sevilen seslerinden Elif Karlı son hali ile tıpkı Aslı Enver! Elif Karlı'nın son haline övgüler yağdı!

Bir dönemin sevilen şarkıcılarından Elif Karlı'yı, uzun yıllar sonra gören hayranları oldukça şaşırdı. Şimdilerde 46 yaşında olan Elif Karlı değişimi ile beğeni toplarken şarkıcıyı merak edenler sosyal medyada en çok onu arattı. 1993 yılında evlenen Elif Karlı eşi ve iki çocuğu ile mutlu bir yaşam sürüyor. Instagram hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Elif Karlı'nın yeni imajı ile görenler tıpkı Aslı Enver'e benzetti. Elif Karlı'nın son hali büyük beğeni topladı. İşte şarkıcı Elif Karlı'nın son hali...