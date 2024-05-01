Giriş Tarihi: 01.05.2024 13:39
"Abla- kardeş sandım" Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel’in annesini görenler şaştı kaldı!
"Kan Çiçekleri" dizisiyle yıldızı parlayan 22 yaşındaki Yağmur Yüksel, hem duru güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Genç oyuncu geçtiğimiz günlerde, hakkında sosyal medyada hakaret içerikli yorum yapılmasına isyan etmişti. Genç oyuncu Yağmur Yüksel, çirkin yorum yazanlara karşı suç duyurusunda bulunduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı. Güzel oyuncu Yağmur Yüksel, hemen harekete geçmişti. Yağmur Yüksel'in özel hayatı merak konusu oldu. Güzel oyuncunun annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yağmur Yüksel'in annesi ilgi odağı oldu. İşte güzelliği annesinden miras olan Yağmur Yüksel ve merak edilen annesi…