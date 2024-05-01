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Haberler Galeri "Abla- kardeş sandım" Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel’in annesini görenler şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 01.05.2024 13:39

"Abla- kardeş sandım" Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel’in annesini görenler şaştı kaldı!

"Kan Çiçekleri" dizisiyle yıldızı parlayan 22 yaşındaki Yağmur Yüksel, hem duru güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Genç oyuncu geçtiğimiz günlerde, hakkında sosyal medyada hakaret içerikli yorum yapılmasına isyan etmişti. Genç oyuncu Yağmur Yüksel, çirkin yorum yazanlara karşı suç duyurusunda bulunduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı. Güzel oyuncu Yağmur Yüksel, hemen harekete geçmişti. Yağmur Yüksel'in özel hayatı merak konusu oldu. Güzel oyuncunun annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yağmur Yüksel'in annesi ilgi odağı oldu. İşte güzelliği annesinden miras olan Yağmur Yüksel ve merak edilen annesi…

Abla- kardeş sandım Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel’in annesini görenler şaştı kaldı!

Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel, sosyal medyada gündem oldu. Yağmur Yüksel kendisine yapılan çirkin yorumları görünce isyan etmişti. Oyuncu Yağmur Yüksel, 796 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabı üzerinden hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlar nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Öte yandan; Yağmur Yüksel'in özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü ismin, annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Abla- kardeş sandım Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel’in annesini görenler şaştı kaldı!

SOSYAL MEDYA YORUMLARINA İSYAN ETTİ

Avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurduğunu ve hukuki süreç başlattığını belirten Yağmur Yüksel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son zamanlarda şahsıma yönelik sadece basit bir şekilde hakaret olarak nitelendirilemeyecek söylem ve sözlere hayretle, üzülerek şahit olmaktayım.

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Abla- kardeş sandım Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel’in annesini görenler şaştı kaldı!

Bu süreçte kalplerin ne kadar kötüleşebileceğini gördükçe yüzümü iyi kalplere ve sevenlerime çevirdiğimi bilmenizi isterim.

Abla- kardeş sandım Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel’in annesini görenler şaştı kaldı!

Bununla beraber tüm bu hakaretlere karşı avukatım Volkan Alkılıç aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerimiz nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı; tüm bu yapılanların Türk yargımız nezdinde cezasız kalmayacağına inancımla kamuoyuna saygıyla sunarım."

Abla- kardeş sandım Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel’in annesini görenler şaştı kaldı!

YAĞMUR YÜKSEL KİMDİR?

Yağmur Yüksel 21 Ocak 2002'de Amasa'nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Amasyalıdır. Şimdilerde 22 yaşındadır.

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