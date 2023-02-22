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Haberler Galeri Acı günlerde gelen müjdeli haber! Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı hamile... İşte bebeklerinin cinsiyeti!
Giriş Tarihi: 22.02.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 10:51

Acı günlerde gelen müjdeli haber! Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı hamile... İşte bebeklerinin cinsiyeti!

Depremzedelere ilk günden itibaren yardım elini uzatan Nazlı Sabancı, bireysel olarak da maddi ve manevi desteğini esirgemiyor. Kayınvalidesi Arzu Sabancı gibi sosyal medyada güçlü olan Nazlı Sabancı, depremden beri sosyal medyayı depremzedelere yardım için kullanıyor. Zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde Sabancı ailesi aldıkları müjdeli bir haberle sevinç yaşadı. Hacı Sabancı ile iki yıl önce dünyaevine giren sosyetik güzelin, 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. İşte Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'nın bebeklerinin cinsiyeti...

Acı günlerde gelen müjdeli haber! Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı hamile... İşte bebeklerinin cinsiyeti!

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı çifti, 10 Ekim 2021'de uzun süreli birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün töreni yapan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftinin mutlu evliliklerini sürdürüyor.

Acı günlerde gelen müjdeli haber! Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı hamile... İşte bebeklerinin cinsiyeti!

Şu sıralar depremzedeler için yardım toplamaya aracılık eden Nazlı Sabancı'dan son olarak müjdeli haber geldi.

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Acı günlerde gelen müjdeli haber! Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı hamile... İşte bebeklerinin cinsiyeti!

Acı günlerde gelen müjdeli haber, Sabancı ailesinin yüzünü güldürdü.

Acı günlerde gelen müjdeli haber! Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı hamile... İşte bebeklerinin cinsiyeti!

Hürriyet'in haberine göre; iki yıl önce evlenen Nazlı-Hacı Sabancı çifti, şu sıralar anne-baba olmaya hazırlanıyor.

Acı günlerde gelen müjdeli haber! Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı hamile... İşte bebeklerinin cinsiyeti!

Nazlı Sabancı'nın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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