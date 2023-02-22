Giriş Tarihi: 22.02.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 10:51

Acı günlerde gelen müjdeli haber! Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı hamile... İşte bebeklerinin cinsiyeti!

Depremzedelere ilk günden itibaren yardım elini uzatan Nazlı Sabancı, bireysel olarak da maddi ve manevi desteğini esirgemiyor. Kayınvalidesi Arzu Sabancı gibi sosyal medyada güçlü olan Nazlı Sabancı, depremden beri sosyal medyayı depremzedelere yardım için kullanıyor. Zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde Sabancı ailesi aldıkları müjdeli bir haberle sevinç yaşadı. Hacı Sabancı ile iki yıl önce dünyaevine giren sosyetik güzelin, 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. İşte Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'nın bebeklerinin cinsiyeti...