Acı haber ile yıkılan Kadir Ezildi’den ağlatan paylaşım: Ben sana sarılmaya kıyamazken sen ellerimde öldün...

Kadir Ezildi yaptığı paylaşım ile acısını dile getirdi:

"Hayatımın anlamını yitirdim, bacım, arkadaşım, annem, sırdaşım, gitti. Gözümün ışığı söndü. Oyy Kadir dünya durdukça durasan dedin bana ama sen durmadın. Asansörlü ev istedin, gezeceğim dedin, ölünü bile merdivenden indirdiler anamm.

Yeni gelin gibi düzdüğün evine doymadın. Ben şimdi kimin kapısını çalayım, kime bacı diyeyim ananem gözümün ışığı. İçinemi doğdu da bana, benden razı mısın ana gurban ben size iyi baktım mı? diye sordun bacı ben senden razıyım. Rabbimde razı olsun, Hayat devam edecek ama benim iki kolumda kırık, sen benim hep içimdesin, yeni evimi görmeden eşyalarıma bakmadan hayır duanı etmeden gitmedin. Ben sana sarılmaya kıyamazken sen ellerimde öldün. İçim taşıyor ananem ama amelinden öyle eminim ki sen orası için hep çalıştın. Ben dünyada rahat ettirdim seni Rabbimde Ahirette ettirsin. Tüm mesajlarınız için teşekkürler ama şuan kimseye yazacak halde değilim dualarınızı bekliyorum.