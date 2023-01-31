Giriş Tarihi: 31.01.2023 10:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
10:57
Acı haber ile yıkılan Kadir Ezildi'den ağlatan paylaşım: Ben sana sarılmaya kıyamazken sen ellerimde öldün...
Herkes onu titizliği, çalışkanlığı ile tanıdı. Önce mütevazi hayatı, komşularıyla sohbetleriyle sosyal medyada gönülleri fethetti Kadir Ezildi, sonra azmi ona şöhreti getirdi. Renkli kişiliği ile tanınan sunucu Kadir Ezildi, aldığı acı haber ile yıkıldı. Yıllardır kiracı olarak oturduğu evden hayali olan kendi evine taşınan Kadir Ezildi çok sevdiği anneannesini de karşı dairesine oturtmuştu. Ama ünlü sunucunun mutluluğu yarım kaldı. Kadir Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Kadir Ezildi, aldığı evde sadece 1 hafta oturabilen anneannesinin ardından herkesi ağlatan bir paylaşımda bulundu. Anneannesine olan düşkünlüğü bilinen Kadir Ezildi'nin sözleri yürekleri dağladı...