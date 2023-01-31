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Haberler Galeri Acı haber ile yıkılan Kadir Ezildi'den ağlatan paylaşım: Ben sana sarılmaya kıyamazken sen ellerimde öldün...
Giriş Tarihi: 31.01.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 10:57

Acı haber ile yıkılan Kadir Ezildi'den ağlatan paylaşım: Ben sana sarılmaya kıyamazken sen ellerimde öldün...

Herkes onu titizliği, çalışkanlığı ile tanıdı. Önce mütevazi hayatı, komşularıyla sohbetleriyle sosyal medyada gönülleri fethetti Kadir Ezildi, sonra azmi ona şöhreti getirdi. Renkli kişiliği ile tanınan sunucu Kadir Ezildi, aldığı acı haber ile yıkıldı. Yıllardır kiracı olarak oturduğu evden hayali olan kendi evine taşınan Kadir Ezildi çok sevdiği anneannesini de karşı dairesine oturtmuştu. Ama ünlü sunucunun mutluluğu yarım kaldı. Kadir Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Kadir Ezildi, aldığı evde sadece 1 hafta oturabilen anneannesinin ardından herkesi ağlatan bir paylaşımda bulundu. Anneannesine olan düşkünlüğü bilinen Kadir Ezildi'nin sözleri yürekleri dağladı...

Acı haber ile yıkılan Kadir Ezildi’den ağlatan paylaşım: Ben sana sarılmaya kıyamazken sen ellerimde öldün...

Çocukluğunda zor günler geçiren, babası ile annesinin küçük yaşta boşanması ile ailesine küçük yaşta kol kanat geren Kadir Ezildi önce sosyal medyada çok sevilmiş ardından temizlik tutkusu ile ünlenmişti. Temizlik programı sunucusu Kadir Ezildi ölüm haberiyle sarsıldı. Kadir Ezildi'nin anneannesi olan Gülhanım Kaplan yaşamını yitirdi.

Acı haber ile yıkılan Kadir Ezildi’den ağlatan paylaşım: Ben sana sarılmaya kıyamazken sen ellerimde öldün...

Kadir Ezildi anneannesi Gülhanım Kaplan ile eğlenceli videolarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyordu.

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Acı haber ile yıkılan Kadir Ezildi’den ağlatan paylaşım: Ben sana sarılmaya kıyamazken sen ellerimde öldün...

Herkes onu titizliği, çalışkanlığı ile tanıdı. Önce mütevazi hayatı, komşularıyla sohbetleriyle sosyal medyada gönülleri fethetti Kadir Ezildi, sonra azmi ona şöhreti getirdi. Yıllardır kiracı olarak oturduğu evden hayali olan kendi evine taşınan Kadir Ezildi çok sevdiği anneannesini de karşı dairesine oturtmuştu. Ama ünlü sunucunun mutluluğu yarım kaldı.

Acı haber ile yıkılan Kadir Ezildi’den ağlatan paylaşım: Ben sana sarılmaya kıyamazken sen ellerimde öldün...

Kadir Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Kadir Ezildi, aldığı evde sadece 1 hafta oturabilen anneannesinin ardından herkesi ağlatan bir paylaşımda bulundu. Anneannesine olan düşkünlüğü bilinen Kadir Ezildi'nin sözleri yürekleri dağladı...

Acı haber ile yıkılan Kadir Ezildi’den ağlatan paylaşım: Ben sana sarılmaya kıyamazken sen ellerimde öldün...

Kadir Ezildi yaptığı paylaşım ile acısını dile getirdi:

"Hayatımın anlamını yitirdim, bacım, arkadaşım, annem, sırdaşım, gitti. Gözümün ışığı söndü. Oyy Kadir dünya durdukça durasan dedin bana ama sen durmadın. Asansörlü ev istedin, gezeceğim dedin, ölünü bile merdivenden indirdiler anamm.

Yeni gelin gibi düzdüğün evine doymadın. Ben şimdi kimin kapısını çalayım, kime bacı diyeyim ananem gözümün ışığı. İçinemi doğdu da bana, benden razı mısın ana gurban ben size iyi baktım mı? diye sordun bacı ben senden razıyım. Rabbimde razı olsun, Hayat devam edecek ama benim iki kolumda kırık, sen benim hep içimdesin, yeni evimi görmeden eşyalarıma bakmadan hayır duanı etmeden gitmedin. Ben sana sarılmaya kıyamazken sen ellerimde öldün. İçim taşıyor ananem ama amelinden öyle eminim ki sen orası için hep çalıştın. Ben dünyada rahat ettirdim seni Rabbimde Ahirette ettirsin. Tüm mesajlarınız için teşekkürler ama şuan kimseye yazacak halde değilim dualarınızı bekliyorum.

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