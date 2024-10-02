Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Adı gibi su" Bir Gece Masalı'nın güzel Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'un pozları yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 02.10.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 06:41

"Adı gibi su" Bir Gece Masalı'nın güzel Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'un pozları yaktı geçti!

Bir Gece Masalı ile ekranlara dönen genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Canfeza karakteri ile övgüleri topladı. Adeta setlerde büyüyen Su Burcu Yazgı Coşkun, çocuk yaşta başladığı oyunculukta kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Daha önce Kardeşlerim dizisinde izlediğimiz Su Burcu Yazgı Coşkun Bir Gece Masalı dizisinde performansının yanı sıra güzelliğiyle de büyülüyor. 19 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un Instagram pozları nefes kesiyor. Su Burcu Yazgı Coşkun'a "Adı gibi su" "Bu güzellik güneşi bile kıskandırır" yorumları yağıyor...

Adı gibi su Bir Gece Masalı’nın güzel Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un pozları yaktı geçti!

Kariyerine çocuk yaşta başlayan ve şimdilerde ekranların aranan genç yıldızlarından olan Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden.

Adı gibi su Bir Gece Masalı’nın güzel Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un pozları yaktı geçti!

Atv'nin yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Bir Gece Masalı dizisi izleyiciyi ekrana kilitledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adı gibi su Bir Gece Masalı’nın güzel Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un pozları yaktı geçti!

Bir Gece Masalı ile ekranlara dönen güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, 'Canfeza' rolü ile kendine hayran bıraktı.

Adı gibi su Bir Gece Masalı’nın güzel Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un pozları yaktı geçti!

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile başrolleri paylaşan Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun setlerde büyüyen ünlü isimlerden.

Adı gibi su Bir Gece Masalı’nın güzel Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un pozları yaktı geçti!

Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun güzelliğiyle de adeta büyülüyor.

SON DAKİKA