"Adı gibi su" Bir Gece Masalı'nın güzel Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'un pozları yaktı geçti!

Giriş Tarihi: 02.10.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
06:41
Bir Gece Masalı ile ekranlara dönen genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Canfeza karakteri ile övgüleri topladı. Adeta setlerde büyüyen Su Burcu Yazgı Coşkun, çocuk yaşta başladığı oyunculukta kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Daha önce Kardeşlerim dizisinde izlediğimiz Su Burcu Yazgı Coşkun Bir Gece Masalı dizisinde performansının yanı sıra güzelliğiyle de büyülüyor. 19 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un Instagram pozları nefes kesiyor. Su Burcu Yazgı Coşkun'a "Adı gibi su" "Bu güzellik güneşi bile kıskandırır" yorumları yağıyor...