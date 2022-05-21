Giriş Tarihi: 21.05.2022 08:55
Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
09:01
Adı Sevgi'nin Esma'sı Sıla Korkmaz'ın hastalığı hayatını değiştirdi! "Demek ki her an ölebilirmişim’" diye düşündüm...
Adı Sevgi'de canlandırdığı Esma karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Sıla Korkmaz, hayata bakışını değiştiren olayı anlattı. Adı Sevgi'nin Esma'sı Sıla Korkmaz 19 yaşında geçirdiği operasyon ile bambaşka biri oldu. Sıla Korkmaz "Hayatımda ilk kez 'demek ki her an ölebilirmişim' diye düşündüm. O günden beri hiçbir şeyi ertelemiyorum." dedi. İşte genç oyuncu Sıla Korkmaz'ın samimi açıklamaları...