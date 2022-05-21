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Haberler Galeri Adı Sevgi'nin Esma'sı Sıla Korkmaz'ın hastalığı hayatını değiştirdi! "Demek ki her an ölebilirmişim’" diye düşündüm...
Giriş Tarihi: 21.05.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 09:01

Adı Sevgi'nin Esma'sı Sıla Korkmaz'ın hastalığı hayatını değiştirdi! "Demek ki her an ölebilirmişim’" diye düşündüm...

Adı Sevgi'de canlandırdığı Esma karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Sıla Korkmaz, hayata bakışını değiştiren olayı anlattı. Adı Sevgi'nin Esma'sı Sıla Korkmaz 19 yaşında geçirdiği operasyon ile bambaşka biri oldu. Sıla Korkmaz "Hayatımda ilk kez 'demek ki her an ölebilirmişim' diye düşündüm. O günden beri hiçbir şeyi ertelemiyorum." dedi. İşte genç oyuncu Sıla Korkmaz'ın samimi açıklamaları...

MERVE YURTYAPAN
Adı Sevgi’nin Esma’sı Sıla Korkmaz’ın hastalığı hayatını değiştirdi! Demek ki her an ölebilirmişim’ diye düşündüm...

Genç oyuncu Sıla Korkmaz, Adı Sevgi'de canlandırdığı Esma karakteriyle son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Oyunculuğun yanı sıra psikoloji eğitimi almış olan Korkmaz, son dönemin en dikkat çeken genç yetenekleri arasında yer alıyor.

Adı Sevgi’nin Esma’sı Sıla Korkmaz’ın hastalığı hayatını değiştirdi! Demek ki her an ölebilirmişim’ diye düşündüm...

'ŞANSLIYIM'
Eğitim imkanından mahrum kalan genç kızların dramını anlatan dizide yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Korkmaz şöyle konuştu: "Derdi olan bir işte yer almak çok güzel. Dünya bizim yaşadıklarımızdan ibaret değil. Dışarıda bizim günlük hayatlarımızdan farklı birçok hikaye var.

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Adı Sevgi’nin Esma’sı Sıla Korkmaz’ın hastalığı hayatını değiştirdi! Demek ki her an ölebilirmişim’ diye düşündüm...

Üniversitedeyken kadın ve çocuklar temelinde sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalıştım. Bu çalışma birçok hikayeye tanık olmamı sağladı. Okumanın lüks değil, kolaylıkla ulaşılabilen bir şey olmasını dilerdim. Ailelerin çocuklarını okutmak için fedakarlık yapmak zorunda kalmadığı, çocukların hayatta kalmakla okumak arasında tercih yapmaya gerek duymadığı bir dünyada olmak isterdim.

Adı Sevgi’nin Esma’sı Sıla Korkmaz’ın hastalığı hayatını değiştirdi! Demek ki her an ölebilirmişim’ diye düşündüm...

Ama o güne dek birbirimizin elinden tutmamız gerek. Birbirimize borçluyuz gibi geliyor bana. Ben okuyabildim. Şimdi bakınca büyük bir şans olduğunu fark ediyorum. Yüksek lisans mezunu okumuş genç bir kadın olarak azınlık olduğumun farkındayım. Bugün Sıla olarak, bir çocuğun bile hayallerini gerçekleştirmesine umut olmak en büyük hedefim. Okuyabilmek şans değil, normalimiz olsun."

Adı Sevgi’nin Esma’sı Sıla Korkmaz’ın hastalığı hayatını değiştirdi! Demek ki her an ölebilirmişim’ diye düşündüm...

'ASLA PES ETMEYİN'
Başarılı oyuncu, ekran başına geçip dizide yaşananları izlediğinde neler hissettiğini şu sözlerle anlattı: "Hayatın içinde normal kabul ettiğimiz şeylerin bir başkası için lüks olabildiğini yeniden hatırladım. Sağlıkla dünyaya gelmek, okumak, yemek yemek gibi temel kabul ettiğimiz bazı şeyler, kimileri için halen lüks. Okumak isteyen bir kız çocuğunun zorla evlendirilmesi maalesef hâlâ bir gerçeklik bizim dünyamızda. Biz başka türlüsü mümkün demeye çalışıyoruz.

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