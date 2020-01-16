Afilli Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetik harikası çıktı! Afilli Aşk'ın güzel oyuncusu Burcu Özberk eski hali ile çok şaşırttı...

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından Burcu Özberk, Afilli Aşk'ın Ayşe'si olarak gönülleri feth etti. Afilli Aşk dizisinde partneri Çağlar Ertuğrul ile ekranlarda boy gösteren Burcu Özberk oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor. Daha önce birçok dizi ve sinema filminde yer alan Burcu Özberk, Afilli Aşk dizisi ile yıldızını iyice parlattı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Afilli Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Burcu Özberk'in oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki hali ise şimdiki halinden oldukça farklı. Burcu Özberk'in eski halini görenler estetik harikasıymış demeden edemiyor. İşte görenlerin hayrete düştüğü Afilli Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...