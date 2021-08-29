Afrodit Banu Alkan beyaz bikinisiyle sosyal medyayı resmen yaktı geçti! Yorum yağmuruna tutuldu

Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyayı yaktı geçti. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla takipçilerini geçmişe götürdü. Banu Alkan'ın güzelliği görenleri mest etti. Türk sinemasının efsane isimlerinden Banu Alkan, sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanmaya başladı. Banu Alkan, son olarak 1987 yılında çekilen 'Afrodit' filminden fotoğraf paylaştı. 129 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından beyaz bikinili karesini yayınlayan sanatçıya, yapılan yorumlar dikkat çekti. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçilere, "10 tane Serenay Sarıkaya eder" ve "Kylie Jenner halt etmiş" gibi onlarca yorum geldi.