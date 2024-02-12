Afrodit Banu Alkan büyük aşkı Kemal Yıldız’la evlendi! Aşk yuvası büyüledi!

1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit ile yıldızı parlayan Banu Alkan son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Afrodit lakaplı oyuncu Banu Alkan, sosyal medyada gündem oldu. Büyük aşkı Kemal Yıldız'la evlendiğini açıklayan Banu Alkan, göz kamaştıran evini gezdirdi...