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Haberler Galeri Afrodit Banu Alkan büyük aşkı Kemal Yıldız’la evlendi! Aşk yuvası büyüledi!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 15:55

Afrodit Banu Alkan büyük aşkı Kemal Yıldız’la evlendi! Aşk yuvası büyüledi!

Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyada gündem oldu. Banu Alkan, 141 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'ın son paylaşımı dikkat çekti. Afrodit Banu Alkan, konuk olduğu programda evini gezdirdi. Alkan'ın antika eşyalarla döşenmiş evi adeta büyüledi. Ayrıca Alkan, "Büyük aşkım" dediği Kemal Yıldız ile evlendiklerini açıkladı. İşte Kemal Yıldız'la evlenen Banu Alkan'ın muhteşem aşk yuvası…

Afrodit Banu Alkan büyük aşkı Kemal Yıldız’la evlendi! Aşk yuvası büyüledi!

1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit ile yıldızı parlayan Banu Alkan son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Afrodit lakaplı oyuncu Banu Alkan, sosyal medyada gündem oldu. Büyük aşkı Kemal Yıldız'la evlendiğini açıklayan Banu Alkan, göz kamaştıran evini gezdirdi...

Afrodit Banu Alkan büyük aşkı Kemal Yıldız’la evlendi! Aşk yuvası büyüledi!

Banu Alkan evlendiğini itiraf ederek evini gezdirdi.

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Afrodit Banu Alkan büyük aşkı Kemal Yıldız’la evlendi! Aşk yuvası büyüledi!

Banu Alkan iki yıldır aşk yaşadığı Kemal Yıldızla yaşadığı muhteşem evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı.

Afrodit Banu Alkan büyük aşkı Kemal Yıldız’la evlendi! Aşk yuvası büyüledi!

Banu Alkan, ne zaman evlenecekleri sürekli sorulan Kemal Yıldız ile ilgili müjdeyi verdi.

Afrodit Banu Alkan büyük aşkı Kemal Yıldız’la evlendi! Aşk yuvası büyüledi!

Parmağındaki yüzüğü gösteren "Afrodit" lakaplı Alkan, evlendiklerini açıkladı.

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