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Haberler Galeri Afrodit Banu Alkan yine yaptı yapacağını! Yeşilçam'ın sarışın güzeli Banu Alkan ‘Ben bir kraliçeyim asla...’
Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 10:46

Afrodit Banu Alkan yine yaptı yapacağını! Yeşilçam'ın sarışın güzeli Banu Alkan ‘Ben bir kraliçeyim asla...’

Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Kemal Yıldız ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Evlilik hazırlığı yapan 64 yaşındaki Banu Alkan'a mahkemeden kötü haber gelmişti. Banu Alkan'ın başı seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkı nedeniyle derde girdi. 'Beyaz Orkide' şarkısının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey, Banu Alkan'dan şikayetçi olmuştu. Banu Alkan, önceki gün bir güzellik merkezindeki bakım ürününü tanıtmak için kamera karşısına geçti. Çok konuşulacak açıklamalarda bulunan 'Afrodit' lakaplı şarkıcı ve oyuncu, "Asla yaşlanmıyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Afrodit Banu Alkan yine yaptı yapacağını! Yeşilçam’ın sarışın güzeli Banu Alkan ‘Ben bir kraliçeyim asla...’

Banu Alkan'ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey (Nicole Rona), geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu.

Afrodit Banu Alkan yine yaptı yapacağını! Yeşilçam’ın sarışın güzeli Banu Alkan ‘Ben bir kraliçeyim asla...’

Milliyet'in haberine göre; Peachey, avukatı aracılığıyla Fikri Sınai Haklar Soruşturma Bürosu'na verdiği dilekçede, 9 yıl önce deneme ses okuması yaptığını belirtti.

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Afrodit Banu Alkan yine yaptı yapacağını! Yeşilçam’ın sarışın güzeli Banu Alkan ‘Ben bir kraliçeyim asla...’

Ancak bu kaydın izni dışında üzerine okuma yapılarak Banu Alkan tarafından 'Beyaz Orkide' ismindeki şarkı ile piyasaya sürüldüğünü iddia etti.

Afrodit Banu Alkan yine yaptı yapacağını! Yeşilçam’ın sarışın güzeli Banu Alkan ‘Ben bir kraliçeyim asla...’

"KENDİ SESİYMİŞ GİBİ PLAYBACK YAPTI"

Peachey'in avukatı İlyas Geyik, savcılığa verdiği dilekçede, "Kamuoyunca 'Afrodit' lakabıyla, sinemada ise Banu Alkan ismiyle bilinen maruf sanatçı kanserlerde, televizyon kanallarında ve özel gecelerde söylediği eserde nakarat ve özel okuma kısmı müvekkilime ait sesi izinsiz olarak kullanarak kendi sesiymiş gibi seslendirmekte ve playback yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Afrodit Banu Alkan yine yaptı yapacağını! Yeşilçam’ın sarışın güzeli Banu Alkan ‘Ben bir kraliçeyim asla...’

BİLİRKİŞİ: SES BANU ALKAN'A AİT DEĞİL
Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak söz konusu şarkı, müzik bilirkişisine gönderildi. Bilirkişiden gelen rapora göre Beyaz Orkide isimli şarkının, "Beyaz beyaz orkidem deli miyim sanki ben aşkından alev alev yanıyorum orkidem" sözlerinin geçtiği nakarat bölümünde sesin Banu Alkan'a ait olmadığı tespit edildi.

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