Afrodit Banu Alkan yine yaptı yapacağını! Yeşilçam’ın sarışın güzeli Banu Alkan ‘Ben bir kraliçeyim asla...’

"KENDİ SESİYMİŞ GİBİ PLAYBACK YAPTI"

Peachey'in avukatı İlyas Geyik, savcılığa verdiği dilekçede, "Kamuoyunca 'Afrodit' lakabıyla, sinemada ise Banu Alkan ismiyle bilinen maruf sanatçı kanserlerde, televizyon kanallarında ve özel gecelerde söylediği eserde nakarat ve özel okuma kısmı müvekkilime ait sesi izinsiz olarak kullanarak kendi sesiymiş gibi seslendirmekte ve playback yapmaktadır" ifadelerini kullandı.