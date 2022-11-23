Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:42
Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
10:46
Afrodit Banu Alkan yine yaptı yapacağını! Yeşilçam'ın sarışın güzeli Banu Alkan ‘Ben bir kraliçeyim asla...’
Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Kemal Yıldız ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Evlilik hazırlığı yapan 64 yaşındaki Banu Alkan'a mahkemeden kötü haber gelmişti. Banu Alkan'ın başı seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkı nedeniyle derde girdi. 'Beyaz Orkide' şarkısının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey, Banu Alkan'dan şikayetçi olmuştu. Banu Alkan, önceki gün bir güzellik merkezindeki bakım ürününü tanıtmak için kamera karşısına geçti. Çok konuşulacak açıklamalarda bulunan 'Afrodit' lakaplı şarkıcı ve oyuncu, "Asla yaşlanmıyorum" sözleriyle dikkat çekti.