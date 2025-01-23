After Life’ ve ‘Yalanın İcadı’nın yıldızıydı… Ricky Gervais acı haberi sosyal medyadan duyurdu! “Güzel bir ruha sahipti…”

"ÇOK GÜZEL BİR RUHA SAHİPTİ"

Antilly isimli köpeğini kaybeden ingiliz oyuncu üzüntüsünü yazdığı yazıyla gösterdi. Gervais, Anti'nin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çok üzücü bir haber. Anti çok güzel bir ruha sahipti.