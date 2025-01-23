Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
12:04
‘After Life’ ve ‘Yalanın İcadı’nın yıldızıydı… Ricky Gervais acı haberi sosyal medyadan duyurdu! “Güzel bir ruha sahipti…”
İngiliz
komedyen, oyuncu ve yazar olan Ricky Gervais
, 'After Life
' dizisindeki oyunculuk performansıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. İnce esprileri ve mizahı ile izleyiciyi kahkahaya boğan Gervais, bu sefer takipçilerini derin bir üzüntüye boğdu… Gervais sosyal medya hesabında 'After Life' dizisindeki rol arkadaşı aynı zamanda da gerçek hayatta da can dostu olan köpeğini kaybettiğini duyurdu.