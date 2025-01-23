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Haberler Galeri ‘After Life’ ve ‘Yalanın İcadı’nın yıldızıydı… Ricky Gervais acı haberi sosyal medyadan duyurdu! “Güzel bir ruha sahipti…”
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:04

After Life’ ve ‘Yalanın İcadı’nın yıldızıydı… Ricky Gervais acı haberi sosyal medyadan duyurdu! “Güzel bir ruha sahipti…”

İngiliz komedyen, oyuncu ve yazar olan Ricky Gervais, 'After Life' dizisindeki oyunculuk performansıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. İnce esprileri ve mizahı ile izleyiciyi kahkahaya boğan Gervais, bu sefer takipçilerini derin bir üzüntüye boğdu… Gervais sosyal medya hesabında 'After Life' dizisindeki rol arkadaşı aynı zamanda da gerçek hayatta da can dostu olan köpeğini kaybettiğini duyurdu.

‘After Life’ ve ‘Yalanın İcadı’nın yıldızıydı… Ricky Gervais acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Güzel bir ruha sahipti…

İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, mizahı ve oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip.

‘After Life’ ve ‘Yalanın İcadı’nın yıldızıydı… Ricky Gervais acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Güzel bir ruha sahipti…

Instagram'da 4 milyon takipçisi olan ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla oldukça ilgi ile takip ediliyor.

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‘After Life’ ve ‘Yalanın İcadı’nın yıldızıydı… Ricky Gervais acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Güzel bir ruha sahipti…

Yaptığı esprilerle her daim yüzleri güldüren ingiliz oyuncu bu sefer sevenlerini üzdü. Gervais, 'After Life' dizisinde rol alan 'Anti' isimli 13 yaşındaki köpeğin hayatını kaybettiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyurdu.

‘After Life’ ve ‘Yalanın İcadı’nın yıldızıydı… Ricky Gervais acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Güzel bir ruha sahipti…

"ÇOK GÜZEL BİR RUHA SAHİPTİ"

Antilly isimli köpeğini kaybeden ingiliz oyuncu üzüntüsünü yazdığı yazıyla gösterdi. Gervais, Anti'nin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çok üzücü bir haber. Anti çok güzel bir ruha sahipti.

‘After Life’ ve ‘Yalanın İcadı’nın yıldızıydı… Ricky Gervais acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Güzel bir ruha sahipti…

Hemen kaynaştık ve After Life'ı tüm zamanların en sevdiğim dizi deneyimi haline getirmeme yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

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