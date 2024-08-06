"Ağam ben sana vurulmuşem" Şener Şen'in efsane filmlerinden Züğürt Ağa'nın güzel Kiraz'ı şimdi tanınmaz halde!

Giriş Tarihi: 06.08.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
06:58
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Şener Şen'in unutulmaz filmlerinden sadece biri Züğürt Ağa. Şener Şen ve Erdal Özyağcılar gibi Türk sinemasının iki usta isminin başrolde yer aldığı 1985 yapımı Züğürt Ağa tekrar tekrar izlesek de doymayacağımız filmlerden. Züğürt Ağa filminde Şener Şen'e eşlik eden 'Kiraz' karakterine hayat veren Nilgün Nazlı, saflığı, güzelliği ve vicdanı izleyiciye o kadar güzel aktarmıştı ki "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazındı. İşte şimdilerde 55 yaşında olan Züğürt Ağa'nın Kiraz'ının son hali...