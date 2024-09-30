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Haberler Galeri Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’in oğulları büyüyor! Ahmet Kural oğlunu esprili bir dille anlattı!
Giriş Tarihi: 30.09.2024 22:27 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 22:27

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’in oğulları büyüyor! Ahmet Kural oğlunu esprili bir dille anlattı!

4 yıldır birlikte olan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, 2023 yılında dünyaevine girdi. Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'in bu evliliğinden bir de Kemal adında oğulları var. Ünlü çift, bugün bir etkinliğe katıldı. Ahmet Kural günden güne büyüyen minik oğullarını anlattı. Babalık deneyimlerini anlatan Ahmet Kural 'Kaşı gözü çok oynuyor' diyerek herkesi güldürdü.

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’in oğulları büyüyor! Ahmet Kural oğlunu esprili bir dille anlattı!

Ahmet Kural, dört yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da düzenlenen bir törenle 18 Temmuz 2023'te evlendi.

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’in oğulları büyüyor! Ahmet Kural oğlunu esprili bir dille anlattı!

Ünlü çiftin, bu mutlu evliliğinden bir de Kemal isminde oğulları var.

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Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’in oğulları büyüyor! Ahmet Kural oğlunu esprili bir dille anlattı!

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Ahmet Kural ve eşi bugün birlikte bir etkinliğe katıldı. Ahmet Kural, burada gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin'in oğulları büyüyor! Ahmet Kural oğlunu esprili bir dille anlattı!

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’in oğulları büyüyor! Ahmet Kural oğlunu esprili bir dille anlattı!

BABALIK DENEYİMLERİNİ VE OĞLUNU ANLATTI

Ahmet Kural günden güne büyüyen minik oğullarını anlattı.

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’in oğulları büyüyor! Ahmet Kural oğlunu esprili bir dille anlattı!

"KAŞI GÖZÜ OYNUYOR"

Babalık deneyimlerini anlatan Ahmet Kural, "Baba demeye başladı. Bir şeyler anlatıyor. Önümüzdeki ay çözecek inşallah. Baba ve anne demeyi öğrendi. İlk anne dedi ama… Kaşı gözü çok oynuyor" diyerek herkesi güldürdü.

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