Giriş Tarihi: 02.09.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
10:22
Ahu Tuğba vasiyetini yıllar önce duygusal sözlerle açıklamıştı! En büyük korkusu bakın neymiş...
Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın ölümü başta kızı Anjelik olmak üzere sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. 69 yaşında aramızdan ayrılan Ahu Tuğba, vasiyetini yıllar önce geçirdiği ciddi bir ameliyat öncesi yazdırmıştı. Ölüm haberini sanatçı dostu Nuri Alço'nun verdiği Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar başlamışken yıllar önceki vasiyet açıklaması yeniden gündeme geldi. İşte 11 yıl önce vasiyetini hazırlatan Ahu Tuğba'nın duygusal sözleri ve en büyük korkusu...