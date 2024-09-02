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Haberler Galeri Ahu Tuğba vasiyetini yıllar önce duygusal sözlerle açıklamıştı! En büyük korkusu bakın neymiş...
Giriş Tarihi: 02.09.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 10:22

Ahu Tuğba vasiyetini yıllar önce duygusal sözlerle açıklamıştı! En büyük korkusu bakın neymiş...

Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın ölümü başta kızı Anjelik olmak üzere sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. 69 yaşında aramızdan ayrılan Ahu Tuğba, vasiyetini yıllar önce geçirdiği ciddi bir ameliyat öncesi yazdırmıştı. Ölüm haberini sanatçı dostu Nuri Alço'nun verdiği Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar başlamışken yıllar önceki vasiyet açıklaması yeniden gündeme geldi. İşte 11 yıl önce vasiyetini hazırlatan Ahu Tuğba'nın duygusal sözleri ve en büyük korkusu...

Ahu Tuğba vasiyetini yıllar önce duygusal sözlerle açıklamıştı! En büyük korkusu bakın neymiş...

Yer aldığı Yeşilçam filmleri ile hafızalara kazınan Ahu Tuğba, uzunca bir süredir ABD'de yaşıyordu. 69 yaşındaki sanatçı Ahu Tuğba'dan dün gelen acı haber sevenlerini ve sanat camiasını hüzne boğdu.

Ahu Tuğba vasiyetini yıllar önce duygusal sözlerle açıklamıştı! En büyük korkusu bakın neymiş...

Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu.

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Ahu Tuğba vasiyetini yıllar önce duygusal sözlerle açıklamıştı! En büyük korkusu bakın neymiş...

Ahu Tuğba, bir süredir ileri seviye astımla mücadele ediyordu.

Ahu Tuğba vasiyetini yıllar önce duygusal sözlerle açıklamıştı! En büyük korkusu bakın neymiş...

Oyuncu, geçtiğimiz nisan ayında da trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Ahu Tuğba vasiyetini yıllar önce duygusal sözlerle açıklamıştı! En büyük korkusu bakın neymiş...

Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın ölümü biricik kızı Anjelik'i yıktı.

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