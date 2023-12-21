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Haberler Galeri Aile boyu atlı karınca keyfi! Çağla Şıkel annesi, ablası ve oğullarıyla luna parkta çocuklar gibi eğlendi!
Giriş Tarihi: 21.12.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 10:48

Aile boyu atlı karınca keyfi! Çağla Şıkel annesi, ablası ve oğullarıyla luna parkta çocuklar gibi eğlendi!

Güzelliği ve ışıltısıyla her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel son olarak ailesi ile luna parkta keyifli anlar yaşadı. Oğulları Kuzey ile Uzay, annesi ve ablasıyla atlı karıncaya binen Çağla Şıkel paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Çağla Şıkel'in aile pozları takipçilerinden beğeni topladı. Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel ile benzerliği de dikkatlerden kaçmadı... İşte Çağla Şıkel'in atlı karınca paylaşımları...

Aile boyu atlı karınca keyfi! Çağla Şıkel annesi, ablası ve oğullarıyla luna parkta çocuklar gibi eğlendi!

Şu sıralar aşktan ayakları yerden kesilen Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli'yi ailesi ile de tanıştırmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağla Şıkel, kariyerindeki başarısının yanı sıra aynı zamanda çok ilgili bir anne.

Aile boyu atlı karınca keyfi! Çağla Şıkel annesi, ablası ve oğullarıyla luna parkta çocuklar gibi eğlendi!

Güzelliği ve ışıltısıyla her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel, ailecek çocuklar gibi eğlendikleri anları paylaştı.

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Aile boyu atlı karınca keyfi! Çağla Şıkel annesi, ablası ve oğullarıyla luna parkta çocuklar gibi eğlendi!

Çağla Şıkel son olarak ailesi ile luna parkta keyifli anlar yaşadı.

Aile boyu atlı karınca keyfi! Çağla Şıkel annesi, ablası ve oğullarıyla luna parkta çocuklar gibi eğlendi!

Oğulları Kuzey ile Uzay, annesi ve ablasıyla atlı karıncaya binen Çağla Şıkel paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

Aile boyu atlı karınca keyfi! Çağla Şıkel annesi, ablası ve oğullarıyla luna parkta çocuklar gibi eğlendi!

Çağla Şıkel'in aile pozları takipçilerinden beğeni topladı.

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