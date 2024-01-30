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Haberler Galeri Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini gören "İki kardeş bu kadar benzemez" diyor! Biri esmer biri sarışın!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 07:13

Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini gören "İki kardeş bu kadar benzemez" diyor! Biri esmer biri sarışın!

Tam bir sarışın olan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ ise esmer. Kıvanç Tatlıtuğ ile abisi Cem Tatlıtuğ'u yanyana görenler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" demeden edemiyor... Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatıyla da merak ediliyor. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe adında altın saçlı bir oğlu var. Adanalı 5 çocuklu bir ailede doğan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ'u gören hayranları oldukça şaşırıyor. İşte Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi ve sizin için derlediğimizi ünlülerin kardeşleri…

Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören İki kardeş bu kadar benzemez diyor! Biri esmer biri sarışın!

Stil danışmanı Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan 40 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un ünü ise çoktan ülke sınırlarını aştı. 1 yaşındaki Kurt Efe'nin de babası olan Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğu yanı sıra özel hayatı da hayranlarının markajında.

Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören İki kardeş bu kadar benzemez diyor! Biri esmer biri sarışın!

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde eşi Başak Dizer ile aşk pozunu hayranlarıyla paylaşmıştı. Ünlü çifte beğeni ve yorum yağmıştı.

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Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören İki kardeş bu kadar benzemez diyor! Biri esmer biri sarışın!

En son dijital platformda "Aşıklar Bayramı" "Boğa Boğa" "İstanbul İçin Son Çağrı" adlı filmlerle seyirci karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisi ile televizyon ekranlarına geri dönmüştü.

Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören İki kardeş bu kadar benzemez diyor! Biri esmer biri sarışın!

Aile dizisi ile biraraya gelen iki sevilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın hayranları büyük sevinç yaşamıştı.

Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini gören İki kardeş bu kadar benzemez diyor! Biri esmer biri sarışın!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisinde 'Aslan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

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