Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini gören "İki kardeş bu kadar benzemez" diyor! Biri esmer biri sarışın!

Stil danışmanı Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan 40 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un ünü ise çoktan ülke sınırlarını aştı. 1 yaşındaki Kurt Efe'nin de babası olan Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğu yanı sıra özel hayatı da hayranlarının markajında.