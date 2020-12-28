Akıncı dizisi için geri sayım başladı! Akıncı 1. bölüm fragmanı ile heyecanın dozu arttı!

ATV'nin merakla beklenen dizisi Akıncı 1. bölüm fragmanı ve afişi yayınlandı, heyecanın dozu arttı. 1 Ocak 2021'de izleyiciyle buluşacak olan, köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti. Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan Akıncı 1. ölüm fragmanı aksiyon sahneleri ile şimdiden oluşan hayranlarında büyük heyecan yarattı.
Giriş Tarihi: 28.12.2020
00:46
Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
00:50
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