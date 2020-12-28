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Haberler Galeri Akıncı dizisi için geri sayım başladı! Akıncı 1. bölüm fragmanı ile heyecanın dozu arttı!

dizisi için geri sayım başladı! ile heyecanın dozu arttı!

'nin merakla beklenen dizisi 1. bölüm fragmanı ve afişi yayınlandı, heyecanın dozu arttı. 1 Ocak 2021'de izleyiciyle buluşacak olan, köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti. Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan Akıncı 1. ölüm fragmanı aksiyon sahneleri ile şimdiden oluşan hayranlarında büyük heyecan yarattı.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 00:46 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 00:50
Akıncı dizisi için geri sayım başladı! Akıncı 1. bölüm fragmanı ile heyecanın dozu arttı!

'nin merakla beklenen dizisi 1. bölüm fragmanı ve afişi yayınlandı, heyecanın dozu arttı.

Atv'de izleyici ile buluşacak olan 'Akıncı' dizisinin yayın tarihi belli oldu | Video

Akıncı dizisi için geri sayım başladı! Akıncı 1. bölüm fragmanı ile heyecanın dozu arttı!

1 Ocak 2021'de izleyiciyle buluşacak olan, köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti.

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Akıncı dizisi için geri sayım başladı! Akıncı 1. bölüm fragmanı ile heyecanın dozu arttı!

Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan 1. ölüm fragmanı aksiyon sahneleri ile şimdiden oluşan hayranlarında büyük heyecan yarattı.

Akıncı dizisi için geri sayım başladı! Akıncı 1. bölüm fragmanı ile heyecanın dozu arttı!

İşte dizisinin ilk bölüm fragmanı, afişi ve merakla beklenen ...

Akıncı dizisi için geri sayım başladı! Akıncı 1. bölüm fragmanı ile heyecanın dozu arttı!

'de ekran macerasına başlamak için gün sayan 'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.

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