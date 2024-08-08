Giriş Tarihi: 08.08.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
16:00
Alan yarışmasının başarılı sunucusu Oktay Kaynarca hemşehriniz olabilir! Oktay Kaynarca bakın nereliymiş...
Atv'nin yeni nesil bilgi yarışması Alan, reytingleri alt üst ediyor. Zamana karşı bilgi mücadelesi verilen yarışmayı ise Oktay Kaynarca sunuyor. 59 yaşındaki Oktay Kaynarca'nın hayatı merak konusu oldu. Ünlü sunucunun hayatını araştıran takipçileri memleketinin neresi olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte Oktay Kaynarca ve diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri…