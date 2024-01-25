Aldatmak’ta Güzide ile Mualla yeniden bir arada

55.Bölüm Özeti: Sezai artık kızının Güzide'ye olan düşmanlığından emindir. İpek'le yaşadığı sarsıcı yüzleşme, acı bir haber almasıyla yarım kalır. Tolga ve Selin kendilerine bir yuva kurmaya çalışırken Oltan'dan bekledikleri karşılığı göremezler. İkilinin yeni kavuştuğu mutluluk uzun sürmeyecektir. Aldatmak 55. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Ya ben, ya Güzide!' | Video Bu sırada İpek, Oltan'la yakınlaşma çabalarında büyük bir adım atar. Aldatmak 55. bölüm 2. fragmanı: 'Biz sizinle aynı taraftayız!' Ümit ve Yeşim işlerinde bir adım daha ileri giderler. Ancak ikili beklenmedik bir trajediyle karşı karşıya kalacaktır. Oylum ve Kahraman yeni hayatlarına hazırlanırken Güzide kızının her daim yanında durur. Ancak mutlulukları beklenmedik bir anda kesintiye uğrayacaktır… 'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.