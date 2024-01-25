Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aldatmak'ta Güzide ile Mualla yeniden bir arada
Giriş Tarihi: 25.01.2024 07:49

Aldatmak'ta Güzide ile Mualla yeniden bir arada

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde Güzide ile Mualla yeniden bir arada...

Aldatmak’ta Güzide ile Mualla yeniden bir arada

55.Bölüm Özeti:

Sezai artık kızının Güzide'ye olan düşmanlığından emindir. İpek'le yaşadığı sarsıcı yüzleşme, acı bir haber almasıyla yarım kalır.

Aldatmak’ta Güzide ile Mualla yeniden bir arada

Tolga ve Selin kendilerine bir yuva kurmaya çalışırken Oltan'dan bekledikleri karşılığı göremezler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aldatmak’ta Güzide ile Mualla yeniden bir arada

İkilinin yeni kavuştuğu mutluluk uzun sürmeyecektir.

Aldatmak 55. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ya ben, ya Güzide!" | Video

Aldatmak’ta Güzide ile Mualla yeniden bir arada

Bu sırada İpek, Oltan'la yakınlaşma çabalarında büyük bir adım atar.

Aldatmak 55. bölüm 2. fragmanı: "Biz sizinle aynı taraftayız!"

Aldatmak’ta Güzide ile Mualla yeniden bir arada

Ümit ve Yeşim işlerinde bir adım daha ileri giderler. Ancak ikili beklenmedik bir trajediyle karşı karşıya kalacaktır.

SON DAKİKA