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Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 11:30

Aldatmak'ta Güzide’nin içini kemiren şüphe

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde Güzide'nin içini kemiren şüphe...

Aldatmak’ta Güzide’nin içini kemiren şüphe

66.Bölüm Özeti:

Oğlu için verdiği mücadelede güçlenmeye başlayan Kadriye, Mualla ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar.

Aldatmak’ta Güzide’nin içini kemiren şüphe

Annesini aşiretten saklamak istemeyen Kahraman'ın hamlesi, Dicleli ailesinde dengeleri değiştirecektir.

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Aldatmak’ta Güzide’nin içini kemiren şüphe

Kızının suçlarını affetmekte zorlanan Sezai, İpek'ten gelen beklenmedik itirafla büyük bir şaşkınlık yaşarken bu itiraf Oltan'ın da hayatını alt üst edecektir.

Aldatmak’ta Güzide’nin içini kemiren şüphe

Vicdanıyla mücadele eden Tolga, Selin için elinden geleni yaparken Selin'in gerçek duygularından habersizdir.

Aldatmak 66. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Senden kendim için boşandım!" | Video

Aldatmak’ta Güzide’nin içini kemiren şüphe

Yeni bilgilerin ışığında Güzide, Dündar'ın öz annesi olup olmadığını tekrar sorgular.

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