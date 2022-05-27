Alemin Kıralı’nın Ahsen’i şimdilerde tam bir afet! 26 yaşındaki Yağmur Ün dekolteli pozları ile alev alev!

Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:47
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
10:47
Bir dönemin çocuk oyuncularından Yağmur Ün son hali ile sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün geçen yıllarda güzelliğine güzellik kattı. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Yağmur Ün paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün verdiği dekolteli pozları ile adından söz ettiriyor. 26 yaşındaki Yağmur Ün değişimi ile kendine hayran bıraktı. Genç oyuncu Yağmur Ün'ün Instagram hallerine 'Tam bir afet oldu', 'Bu nasıl güzellik' yorumları yağdı. İşte dekolteli seçimleri ile dikkatleri üzerine çeken Yağmur Ün'ün son hali...