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Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir bikini sezonunu açtı! Öyle bir güzelleşti ki gören mest oldu! Birsu Demir'den tatil pozları...
Giriş Tarihi: 23.04.2023 06:54 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 06:59

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir bikini sezonunu açtı! Öyle bir güzelleşti ki gören mest oldu! Birsu Demir'den tatil pozları...

Havaların ısınmasıyla bayram tatilini fırsat bilen ünlü isimler kendilerini yazlık mekanlara attı. Deniz sezonunu açan isimlerden biri de oyuncu Birsu Demir oldu. Değişimi ile dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir son pozlarıyla mest etti. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in yeni pozları sosyal medyayı yaktı geçti. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 23 yaşındaki Birsu Demir verdiği cesur pozlarla kendine hayran bıraktı. Tatil sezonunu hızlı açan Birsu Demir bikinili pozları ile dikkat çekti. İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine toplayan Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in tatil pozları...

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir bikini sezonunu açtı! Öyle bir güzelleşti ki gören mest oldu! Birsu Demir’den tatil pozları...

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor. Verdiği cüretkar pozlarla mest eden Birsu Demir öyle pozlar verdi ki takipçileri alev emojileri yağdırdı.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir bikini sezonunu açtı! Öyle bir güzelleşti ki gören mest oldu! Birsu Demir’den tatil pozları...

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir bikini sezonunu açtı! Öyle bir güzelleşti ki gören mest oldu! Birsu Demir’den tatil pozları...

Birsu Demir son hali ile Dua Lipa'nın kopyası oldu. İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir bikini sezonunu açtı! Öyle bir güzelleşti ki gören mest oldu! Birsu Demir’den tatil pozları...

Daha önce de bir çok kez dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir son pozlarıyla mest etti.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir bikini sezonunu açtı! Öyle bir güzelleşti ki gören mest oldu! Birsu Demir’den tatil pozları...

Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor.

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