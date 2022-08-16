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Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir tatil pozlarıyla güneşi kıskandırdı! Değişimi muhteşem olmuştu...
Giriş Tarihi: 16.08.2022 06:22 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 06:28

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir tatil pozlarıyla güneşi kıskandırdı! Değişimi muhteşem olmuştu...

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir'in değişimi sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir güzelliğiyle dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in son hali dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 23 yaşında olan Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarla kendine hayran bıraktı. Tatil pozları ile takipçilerini mest eden Birsu Demir'in Instagram hallerine beğeni ve yorum yağdı. İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Birsu Demir'in "Datça günlüğümden" dediği tatil pozları...

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir tatil pozlarıyla güneşi kıskandırdı! Değişimi muhteşem olmuştu...

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir tatil pozlarıyla güneşi kıskandırdı! Değişimi muhteşem olmuştu...

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir tatil pozlarıyla güneşi kıskandırdı! Değişimi muhteşem olmuştu...

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir tatil pozlarıyla güneşi kıskandırdı! Değişimi muhteşem olmuştu...

Değişimi muhteşem oldu.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir tatil pozlarıyla güneşi kıskandırdı! Değişimi muhteşem olmuştu...

İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...

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