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Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Oben'i değişimiyle göz kamaştırdı! Güzel oyuncu Birsu Demir ünlü şarkıcının adeta kopyası oldu!
Giriş Tarihi: 22.05.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 09:44

Alemin Kıralı'nın Oben'i değişimiyle göz kamaştırdı! Güzel oyuncu Birsu Demir ünlü şarkıcının adeta kopyası oldu!

"Alemin Kıralı" dizisinde hayat verdiği 'Oben' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Birsu Demir, değişimiyle gündemden düşmüyor. Çocuk oyuncu olarak hafızalara kazınan Birsu Demir, şimdilerde çok güzel bir genç kız oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Demir, değişimi ile dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir, şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan ve çok sayıda takipçisi bulunan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. İşte güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Birsu Demir'in son hali...

Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimiyle göz kamaştırdı! Güzel oyuncu Birsu Demir ünlü şarkıcının adeta kopyası oldu!

Bir dönem "Alemin Kıralı" dizisinde 'Oben'i canlandıran, ekranların sevilen çocuk oyuncularından olan Birsu demir; şimdilerde değişimi ile sosyal medyanın dilinden düşmüyor.

Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimiyle göz kamaştırdı! Güzel oyuncu Birsu Demir ünlü şarkıcının adeta kopyası oldu!

Güzelliğiyle mest eden Birsu Demir, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetiliyor.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimiyle göz kamaştırdı! Güzel oyuncu Birsu Demir ünlü şarkıcının adeta kopyası oldu!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir, son hali yine sosyal medyayı yıktı geçti.

Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimiyle göz kamaştırdı! Güzel oyuncu Birsu Demir ünlü şarkıcının adeta kopyası oldu!

İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...

Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimiyle göz kamaştırdı! Güzel oyuncu Birsu Demir ünlü şarkıcının adeta kopyası oldu!

23 yaşındaki Birsu Demir, bir süredir ekranlardan uzak duruyor.

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