Giriş Tarihi: 22.05.2022 09:41
Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
09:44
Alemin Kıralı'nın Oben'i değişimiyle göz kamaştırdı! Güzel oyuncu Birsu Demir ünlü şarkıcının adeta kopyası oldu!
"Alemin Kıralı" dizisinde hayat verdiği 'Oben' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Birsu Demir, değişimiyle gündemden düşmüyor. Çocuk oyuncu olarak hafızalara kazınan Birsu Demir, şimdilerde çok güzel bir genç kız oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Demir, değişimi ile dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir, şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan ve çok sayıda takipçisi bulunan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. İşte güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Birsu Demir'in son hali...