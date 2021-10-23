Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’dan sonra bambaşka biri oldu! Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna’yı tanımak imkansız!

Survivor'a katıldıktan sonra yarışmacıların normal hayatlarında neler yaptığı merak ediliyor, sosyal medyada sık sık araştırılıyor. Survivor yarışması boyunca adı Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodusuna karışan ancak aşk iddialarını yalanlayan Aleyna Kalaycıoğlu, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 500 bini aşkı takipçisi bulunan Kalaycıoğlu, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Burun estetiği yaptıran ünlü isim, bambaşka biri oldu. İşte Survivor Aleyna'nın inanılmaz değişimi...