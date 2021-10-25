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Haberler Galeri Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'dan sonra bambaşka biri oldu! Estetik operasyon geçiren Survivor Aleyna'yı tanımak imkansız!
Giriş Tarihi: 25.10.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 08:57

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'dan sonra bambaşka biri oldu! Estetik operasyon geçiren Survivor Aleyna'yı tanımak imkansız!

Survivor'a katıldıktan sonra yarışmacıların normal hayatlarında neler yaptığı merak ediliyor, sosyal medyada sık sık araştırılıyor. Survivor yarışması boyunca adı Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodusuna karışan ancak aşk iddialarını yalanlayan Aleyna Kalaycıoğlu, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 500 bini aşkı takipçisi bulunan Kalaycıoğlu, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Burun estetiği yaptıran ünlü isim, bambaşka biri oldu. İşte Survivor Aleyna'nın inanılmaz değişimi...

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’dan sonra bambaşka biri oldu! Estetik operasyon geçiren Survivor Aleyna’yı tanımak imkansız!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021' yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’dan sonra bambaşka biri oldu! Estetik operasyon geçiren Survivor Aleyna’yı tanımak imkansız!

BURUN ESTETİĞİ YAPTIRDIKTAN SONRA BAMBAŞKA BİR OLDU

23 yaşındaki Aleyna, burun estetiği sonrası bambaşka biri oldu.

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Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’dan sonra bambaşka biri oldu! Estetik operasyon geçiren Survivor Aleyna’yı tanımak imkansız!

Bandajlardan ve şişliklerden kurtulan Aleyna saç rengini de açtırdı.

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’dan sonra bambaşka biri oldu! Estetik operasyon geçiren Survivor Aleyna’yı tanımak imkansız!

YENİ İMAJINA BEĞENİ YAĞDI

Kalaycıoğlu, estetik olduktan sonra saçlarını sarıyı boyatıp kestirdi.

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’dan sonra bambaşka biri oldu! Estetik operasyon geçiren Survivor Aleyna’yı tanımak imkansız!

Yeni imajını paylaşan Survivor Aleyna'ya beğeni yağdı.

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