Aleyna Tilki siyah minisi ile Maldivler'i yaktı geçti! Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den tatil pozu...

Ünlü olduğu ilk günden itibaren dünya starı olacağını dile getiren Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısı 'Retrograde'i tüm dünyada beğeniye sundu. Yeni şarkısı Retrograde klibi ile sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki'nin direk dansı olay olmuştu. Aleyna Tilki yeni şarkısının yorgunluğunu Maldivler tatili ile atıyor. Son olarak sosyal medya hesabından Maldivler tatilinden kare paylaşan Aleyna Tilki siyah minisi ile yaktı geçti. Sesinin yanı sıra düzgün fiziği ile de beğeni toplayan genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye beğeni yağdı. İşte Aleyna Tilki'nin siyah minisi ile tatil pozu...